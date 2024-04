Maltempo Usa, tornado si abbattono in Nebraska e Iowa: case "spazzate via" - Video

Ampie zone dell'America flagellate dai tornato. Un'ondata di maltempo estremo ha colpito gli Stati Uniti d'America con le zone del Nebraska e dell'Iowa, nel Midwest, travolte da una serie di tornado che hanno provocato il crollo di dozzine di case, ma anche il crollo di un edificio industriale. Danni non solo agli edifici, ma anche alle persone e si contano almeno novi feriti e alcune vittime. La situazione.

Tornado in Usa: le zone del Nebraska e dell'Iowa distrutte

Una serie di devastanti tornado hanno colpito nelle ultime ore alcuni stati degli Usa. Una forte ondata di maltempo ha interessato lo stato del Nebraska che appartiene sia alle Grandi Pianure sia agli Stati medio-occidentali e confina con Dakota del Sud, Iowa, Missouri, Kansas, Colorado e Wyoming. Anche lo stato dello Iowa è stato colpito da una serie di tornado che dopo il loro passaggio hanno lasciato morte e distruzioni.

I media americani parlano di un disastro di grandi proporzioni con case spazzate via, edifici crollati, morti e feriti. Nella periferia di Omoha, una cittadina con circa 500 mila abitanti, sono molte le case distrutte. Anche nelle località di Waverly e Lincoln è stato distrutto un edificio industriale causando ferite ad almeno tre persone. Anche nello stato di Iowa la forza del tornado ha disseminato distruzione come raccontato dai funzionari locali con morti e feriti con il governatore Kim Reynolds che ha emesso lo stato di disastro per la contea.

Il Servizio Meteorologico Nazionale Americano ha comunicato di aver ricevuto più di 95 segnalazioni di tornado. Nella cittadina di Minden sono circa 40-50 le case distrutte come ha raccontato Jeff Theulen, il vice capo dell’ufficio dello sceriffo della contea di Pottawattamie. "Ci sono state diverse perdite di gas, cavi staccati e molti detriti. Quindi è una zona molto pericolosa in questo momento", ha detto Jeff Theulen.

La furia del tornado in Usa ha spazzato via tantissime case

Anche nella zona del Midwest sono stati segnalati tornado che hanno richiesto la chiusura immediata di diversi aeroporti, mentre i passeggeri sono stati trasportati in alcuni rifugi anti-assalto in quanto "un certo numero di edifici nell'area dell'aviazione generale sul lato est della proprietà dell'aeroporto ha subito danni". Fortunatamente qui non si segnalano feriti - come specificato dall'aeroporto di L'Eppley Airfield di Omaha anche se sui social sono tantissimi i video ed immagini che mostrano l’aeroporto e gli aerei danneggiati.

Diverse le testimonianze raccolte dai media locali come quella di Melanie Colton, una donna di 44 anni che stava uscendo per andare a prendere i figli a scuola. La donna improvvisamente ha visto un tornado apparire e farsi strada verso la fattoria dei suoi suoceri. "La casa è davvero invivibile" - ha raccontato la donna - "molte finestre sono rotte e c’è un albero sul tetto. I due capannoni nel cortile sono distrutti, con i detriti sparsi per circa due miglia".



Danni anche nella contea occidentale di Douglas nel Nebraska con numerose case a Elkhorn, Bennington e Waterloo danneggiata dalla furia del tornado. I residenti sono stati prontamente sfollati, ma non sono stati segnalati morti o feriti gravi da parte dei funzionari. Il passaggio del tornado ha causato danni anche alle linee elettriche e le linee del gas. Thomas Hinterdorfer, il cacciatore delle tempeste, intercettato dalla Cnn ha dichiarato: "Alcune case sono state spazzate via".