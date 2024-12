Maltempo Usa, bufere di neve nello stato di New York: le immagini

Una tempesta di neve ha travolto lo stato di New York. Con l'arrivo dell'inverno a New York è arrivata anche la neve che è caduta davvero copiosa. Basti pensare che nelle nelle aree attorno a Buffalo, New York, si sono registrati 30 pollici di neve, circa 76,2 cm. La situazione.

Neve nello stato di New York: scatta lo stato di emergenza in una dozzina di contee

L'inverno è arrivato a New York e questo significa tanta neve con diversi stati e contee in emergenza. Una bufera di neve nelle ultime ore ha fatto registrare di più di 30 pollici di neve (76 cm) nelle aree attorno a Buffalo, New York provocando uno stato di emergenza in almeno una dozzina di contee. Non solo, danni e disagi anche alla circolazione con il blocco del traffico e tantissimi automobilisti bloccati sulle strade.

In alcune parti di New York sono già caduti più di due piedi di neve (60 cm), con fino a 3 piedi di neve in diverse aree. La bufera di neve ha fatto scattare una serie di allerte meteo nello stato di New York, a cominciare dalla contea di Monroe dove è stato emesso lo stato di emergenza per le zone più colpite. Intanto, vista l'allerta meteo, le scuole sono state chiuse a causa della neve e dei forti venti che hanno causato anche restrizioni sulle strade, inclusa una parte della New York State Thruway.

Allarme neve nello stato di New York: dalla Pennsylvania a Buffalo

La tempesta di neve ha colpito anche i Grandi Laghi con forti venti e forti nevicate che hanno portato a condizioni di viaggio pericolose e alla dichiarazione dello stato di emergenza in alcune parti dello stato di New York. Kathy Hochul, la governatrice di New York, su X ha emesso uno stato di emergenza in diverse contee, tra cui le contee di Jefferson ed Erie, a causa dei piedi di neve aggiuntiva previsti per il resto della settimana.

"I nostri primi soccorritori e le squadre di emergenza sono sul campo pronti ad affrontare questa tempesta", ha scritto Hochul in un post su X, "esorto i newyorkesi a prendere precauzioni per rimanere al sicuro". La neve è caduta anche in diverse zone della Pennsylvania, con diverse comunità che hanno già raccolto più di 2 piedi di neve. Anche il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro con un post condiviso su X ha invitato alla massima prudenza: "State attenti là fuori". Anche il sindaco di Buffalo ha incoraggiato i residenti a rimanere a casa mentre le forti nevicate hanno ricoperto le zone meridionali dell'area.