Meteo - Maltempo Toscana, una frana nel Pistoiese e nubifragio a Pomarance: la situazione

Lunedì 5 maggio la Toscana è stata investita da una forte ondata di maltempo che ha causato numerosi disagi e danni in diverse province. La Regione ha diramato un’allerta meteo di colore arancione per temporali forti, rischio idraulico e idrogeologico.

Tra gli eventi più critici della giornata, si segnala una frana che ha colpito la strada statale 66 tra Mammiano e La Lima, nel territorio comunale di San Marcello Piteglio (provincia di Pistoia). L’ANAS ha sospeso la circolazione sulla strada. Il transito alternativo verso Abetone e Lucca è garantito esclusivamente dalla SP18, tramite Spignana e Lizzano. Tuttavia, questa via è accessibile solo a mezzi inferiori a 3,5 tonnellate e larghi meno di 2 metri, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico, scolastico e di soccorso.

Meteo, maltempo Toscana: nubifragio a Pomarance, 64 mm di pioggia in un’ora

Sempre nella mattinata del 5 maggio, un violento temporale si è abbattuto su Pomarance (provincia di Pisa), dove si sono registrati ben 64 mm di pioggia in appena un’ora. A renderlo noto è il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha avvertito di un possibile peggioramento, con temporali più diffusi e intensi previsti nelle province di Firenze, Siena e Arezzo.

Fulmine colpisce la Badia di Poppi: danni ma nessun ferito

Nel pomeriggio, il maltempo ha interessato anche il Casentino. Un fulmine ha colpito il campanile della storica Badia di San Fedele, nel centro di Poppi, provocando il crollo di parte del cornicione. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il sindaco Federico Lorenzoni ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la verifica strutturale del campanile.

Linea ferroviaria Faentina interrotta: attivati bus sostitutivi

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha comunicato la sospensione del traffico ferroviario tra Marradi e Faenza, lungo la linea Faentina, a causa delle forti piogge. È stato attivato un servizio di trasporto sostitutivo tramite autobus.

La situazione nelle altre aree della Toscana

Dalla Sala Integrata di Protezione Civile della Prefettura e della Città Metropolitana di Firenze si segnala che, nonostante gli episodi isolati, non si registrano criticità gravi sul territorio. Tuttavia, si raccomanda la massima prudenza alla guida, soprattutto nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi e strade a rischio frane. In provincia di Massa Carrara, la situazione è sotto controllo. In via precauzionale, molti sindaci hanno disposto la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimiteri per l’intera giornata.

Allerta meteo Toscana: martedì 6 maggio codice giallo

La Regione Toscana ha aggiornato le previsioni meteo per martedì 6 maggio. L’allerta arancione resterà in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 5 maggio, ma dalla mattina successiva sarà attivo un codice giallo.

Si prevedono ancora piogge sparse e locali temporali, seppur di minore intensità rispetto al giorno precedente. Le zone più a rischio saranno quelle interne centro-meridionali nel pomeriggio. Il codice giallo riguarderà quasi tutta la Toscana: fino alle 20 per l’asta dell’Arno e le aree centro-meridionali; fino alle 13 per le zone nord-occidentali, Mugello, Romagna toscana e il bacino del Bisenzio-Ombrone.