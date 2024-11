Maltempo Toscana: pioggia, mareggiate e vento forte con onde alte fino a 7 metri. A Livorno stop a traghetti e rami ed alberi caduti

La Toscana ha dovuto fare i conti nelle ultime ore con una violenta ondata di maltempo. Piogge torrenziali, venti di burrasca e mareggiate hanno colpito la regione richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco in diverse provincie. La situazione.

Toscana nella morsa del maltempo: le ultime news

Gli effetti della perturbazione n.5 di novembre si sono fatti sentire in Toscana colpita nelle ultime ore da una tempesta d'acqua e vento. Piogge e temporali, accompagnati da forti venti di burrasca e mareggiate, si sono abbattuti in tutta la Regione causando non pochi danni e disagi in diverse zone. A cominciare dalla città di Grosseto dove sono stati richiesti numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per la caduta di alberi e rami lungo le strade che hanno danneggiato anche diverse abitazioni.

A causare tutti questi danni le forti raffiche di vento di maestrale. Anche la zona del Pisano è stata colpita da fortissimi venti che hanno causato la caduta di alberi e rami. Tra le zone più colpite i comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato e Crespina-Lorenzana dove è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Una forte mareggiata, invece, ha interessato la zona di Marina di Pisa causando allagamenti e sassi trasportati dal mare lungo le strade. A Gorgona, invece, si sono registrate raffiche di vento fino a 115 km orari con onde alte 7 metri. Anche nella città di Viareggio si è registrata una forte mareggiata, ma fortunatamente non ha causato danni grazie all'installazione di una grande protezione lungo la passeggiata che ha permesso al mare di lambire solo con un pò di sabbia la Piazza Mazzini chiusa dai vigili in via del tutto precauzionale alla circolazione.

Maltempo a Livorno, Toscana: la situazione

Tra le zone della Toscana più colpite dall'ondata di maltempo c'è sicuramente la città di Livorno e tutto il suo litorale. Nella notte forti venti di Libeccio hanno attraversato la città con raffiche 45 nodi di vento che hanno richiesto la sospensione di ogni attività marittima. Il forte vento ha causato danni e disagi: dalla caduta di rami e alberi in strada e sulle case, mentre un uomo è riuscito a salvarsi quasi per miracolo. E' successo a Castagneto Carducci dove un uomo è stato travolto dalla caduta di un albero, ma è riuscito a salvarsi con un trauma alla caviglia.

Uma forte tormenta assola a região italiana de Toscana, declarado alerte vermelho, ventos de 115 km?h, ondas de 7 metros de altura, serviço de trem foi suspenso desde a cidade de Livorno. #Italia #Italy #toscana pic.twitter.com/CfjQeOz2kp — Hugo Borges (@hbj_r77032) November 20, 2024

Stop alla circolazione dei traghetti per le isole a causa delle mareggiate e del mare alto che ha raggiunto i 7 metri. Tra le zone maggiormente interessate sono state: Borgo Cappuccini, pizza Attias, via Ricasoli, via dell'Eremo. Intanto la Protezione Civile Regionale, in via delle tutto precauzionale, ha richiesto la chiusura di cimiteri e parchi pubblici.