Maltempo Toscana: Livornese duramente colpito. Le ultime news e le immagini

A causa del forte maltempo in Toscana si sono registrati numerosi allagamenti e danni nel Livornese, oltre che a Siena. La provincia è stata particolarmente colpita. La pioggia battente ha fatto sì che le strade diventassero impraticabili e ha causato l'ingrossamento e l'esondazione di fiumi e torrenti in numerose zone. Ecco le ultime news e le immagini che giungono dalle varie località. La situazione più critica si è registrata nell'area di Campiglia Marittima tra Venturina Terme e Suvereto.

Maltempo in Toscana: situazione critica a Venturina Terme e Suvereto

Il maltempo in Toscana ha fatto sì che in poche ore la situazione diventasse critica tra Venturina Terme e Suvereto, nel Livornese. Strade come fiumi, persone evacuate, numerose chiamate ai vigili del fuoco e viabilità, in alcuni tratti, in tilt o compromessa.

Dai dati che sono stati già registrati emerge ad esempio come solo a Campiglia sono caduti ben 150 millimetri di pioggia in tre ore. Si tratta di una quantità d'acqua che è superiore alla media che si raggiunge in un mese intero. A Venturina sono caduti 37 millimetri in circa 15 minuti.

Venturina Terme e la località Cafaggio sono senza ogni ombra di dubbio le zone dove si registrano i maggiori danni. A Cafaggio alcune auto, per esempio, sono addirittura state portate via dalla furia dell'acqua.

Numerosi gli appelli social delle sindache Alberta Ticciati e Jessica Pasquini che hanno voluto far sapere: "Ci sono tanta preoccupazione e paura, ma vi chiediamo di mantenere la calma. Ci rialzeremo".