Maltempo in Toscana: l'asfalto bagnato causa numerosi incidenti e 2 morti nel Pistoiese

Il maltempo in Toscana ha fatto registrare un bilancio pesante. Ieri - domenica 3 marzo - si sono registrati numerosi incidenti causati dalla forte pioggia che ha reso l'asfalto particolarmente scivoloso e ridotto la visibilità. Nel Pistoiese due persone hanno perso la vita.

Maltempo, 2 incidenti mortali nel pistoiese

Il violento nubifragio che ha colpito la provincia di Pistoia lascia dunque un bilancio pesante per i numerosi incidenti. Due si sono rivelati fatali. Il primo incidente si è verificato ieri sera attorno alle 19.30 a Campopiano, e ha portato alla morte di un uomo di 74 anni lungo la SS66 Modenese. Gianluigi Parenti stava percorrendo la statale quando - a causa dell'asfalto viscido e della visibilità ridotta - ha perso il controllo della sua Mercedes, finendo prima contro il bordo della strada e poi andando a schiantarsi contro alcune case. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi l’uomo è deceduto sul posto. La moglie, che viaggiava con lui, è rimasta lievemente ferita.

Poche ore dopo si è verificato un altro incidente mortale, sempre nel Pistoiese. Erano le 21.30 quando la piccola utilitaria guidata dal 28enne Ivan Niccolai di Quarrata ha sbandato lungo via di Settola ad Agliana. Anche in questo caso il terreno scivoloso ha giocato un ruolo significativo nell’incidente, causando lo sbandamento dell'auto che - dopo aver imboccato una rotonda tra Pistoia e Prato - è uscita di strada, finendo in un campo sottostante andando a sbattere frontalmente. Anche in questo caso l'intervento tempestivo dei soccorsi non è bastato a salvare la vita al conducente. Per estrarlo dalle lamiere si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Condizioni meteo avverse nel Pistoiese

La provincia di Pistoia è stata colpita ieri sera da violenti nubifragi che hanno reso viscido l'asfalto e ridotta la visibilità, rendendo più difficoltose le condizioni di guida. Queste condizioni avverse hanno giocato un ruolo significativo in entrambi gli incidenti fatali di Campopiano e Agliana.

Questi tragici eventi sottolineano - ancora una volta - l'importanza di mantenere la massima prudenza durante la guida in condizioni meteorologiche avverse. Le autorità locali continuano a indagare sugli incidenti per determinare le dinamiche esatte e prevenire incidenti simili.