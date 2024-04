Maltempo, tempesta in Spagna: un turista è morto travolto dalle onde a Tenerife

A Tenerife, la più grande delle isole spagnole Canarie che si trovano al largo della costa occidentale dell'Africa, si è registrata una terribile tragedia. Un turista è morto travolto dalle onde, mentre stava facendo delle foto.

Tenerife, un turista è morto travolto dalle onde

Una fortissima ondata di maltempo ha colpito la Spagna negli ultimi giorni. In particolare nell'isola di Tenerife, la più grande delle Canarie, un turista ceco è morto in mare. L'uomo era intento a fotografare le onde quando è stato improvvisamente travolto dalla forza del mare. Si tratta di uomo di 53 anni della Repubblica Ceca stando a quanto comunicato dalle autorità locali.

La tragedia si è consumata nella giornata di mercoledì 10 aprile a Puerto de La Cruz, città sulla costa settentrionale di Tenerife, la più grande delle Isole Canarie della Spagna conosciuta in tutto il mondo per le spiagge scure e sabbiose e l'enorme zoo di Loro Parque.

Spagna, sono 4 i morti per la tempeste dopo la vittima a Tenerife

Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi che hanno recuperato il corpo portandolo a riva, l'uomo non è sopravvissuto. Una tragedia evitabile, visto che le autorità locali avevano avvisato turisti e cittadini di un possibile rischio di inondazioni lungo le coste a causa delle violente tempeste che stavano colpendo l’isola nell’Oceano Atlantico.

Le autorità locali, infatti, avevano invitato tutti alla massima prudenza ed attenzione in particolare nelle zone portuali sconsigliando attività nautiche e marittime. Durante la tempesta circa 60 famiglie sono state evacuate per precauzione visto che le onde del mare hanno toccato anche i 5 metri d'altezza. La morte del 53enne della Repubblica Ceca è il quarto incidente che si registra in Spagna dopo le morti di due vittime nelle Asturie e altre 2 a Tarragona il mese precedente.