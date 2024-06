Maltempo Spagna, aeroporto finisce sott'acqua, voli cancellati: ecco dove

Piogge e rovesci stanno interessando la Spagna alle prese con una forte ondata di maltempo che, nelle ultime ore, ha fatto registrare danni e disagi importanti a Maiorca. Allagato l’aeroporto di Maiorca: disagi sulle piste e all'interno dello scalo. La situazione.

Allagato l'aeroporto di Maiorca in Spagna: voli cancellati

Una tempesta d'acqua si è abbattuta sull'isola di Maiorca in Spagna. Nelle ultime ore una forte ondata di maltempo ha interessato la Spagna facendo registrare danni e disagi in diverse zone. A cominciare dalla regione di Murcia, nel sud-est del Paese, dove si sono registrati una serie di allagamenti fino all'isola di Maiorca dove l'acqua ha allagato le piste di atterraggio dell’aeroporto Son Sant Joan. Danni e disagi all'interno dell'aeroporto finito sott'acqua per via delle piogge torrenziali.

Ancora l’aeroporto di Palma di #Maiorca, inondato per la tempesta di pioggia. pic.twitter.com/zzLtFqI7KF — Jeanne Perego 🥨 (@jeperego) June 11, 2024

Tantissimi i voli cancellati, sospesi e riprogrammati con una serie di disagi e ritardi sia per gli arrivi che le partenze. Dati alla mano, le registrazioni presso la stazione dell’aeroporto di Maiorca parlano di: 71,8mm di pioggia, mentre e al di fuori della rete ufficiale si sono registrati 130mm di pioggia caduta. Una vera e propria emergenza presso l’aeroporto Son Sant Joan di Maiorca: la pista si è completamente allagata, ma l'acqua ha raggiunto livelli molto alti anche altre zone dello scalo. Il forte temporale, infatti, ha allagato le zone dei Duty Free, ma anche i parcheggi dei dipendenti dove l'acqua ha raggiunto le ginocchia. Una situazione che ha spinto la struttura ad attivare il piano di emergenza.

Maltempo in tutta la Spagna: la situazione

L'allarme maltempo, con tanto di allerta meteo diramata dall'Aemet per piogge torrenziali sulle Baleari, ha colpito non solo l'isola di Maiorca, ma anche buona parte della Spagna. L'Agenzia Meteorologica statale (Aemet) ha comunicato lo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali a Lorca, Águilas e nella valle del Guadalentín, nella regione di Murcia, nel sud-est della Spagna, fino al 12 giugno. Dati alla mano nel solo centro di Lorca, comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Murcia, sono caduti 20mm di pioggia con conseguenti allagamenti e disagi in diverse zone.

Se inunda el Duty free del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma. pic.twitter.com/ss03oIybcP — El Perímetro (@elperimetrotv) June 11, 2024

La situazione ha spinto il Consiglio Comunale di Águilas ad attivare il Piano INUNLOR che consiste nella attivazione di una serie di servizi di pre-allarme in caso di eventi meteorologici estremi che coinvolgono tutti i Servizi di emergenza municipali tra cui: Polizia Locale, Urbanistica, Servizi Sociali, Aguas de Lorca, Limusa e aziende private e Vigili del Fuoco.