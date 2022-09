Maltempo in Sicilia, strade allagate e tromba marina al largo delle Egadi

L'arrivo dell'autunno segna la fine dell'estate e della bella stagione. Anche se in alcune parti del paese persiste un clima soleggiato, il maltempo è tornato prepotentemente in Sicilia con acquazzoni e rovesci che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse zone.

Sicilia occidentale nella morsa del maltempo: piogge e una tromba marina

Maltempo in Sicilia che, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 settembre, ha dovuto fare i conti con un'ondata di maltempo senza precedenti. Piogge e rovesci, anche localmente intensi, hanno interessato tutta la parte occidentale dell'isola causando disagi di vari tipo nella città di Trapani, Marsala ed Erice. Improvvisi e violenti acquazzoni hanno generato non pochi problemi ai cittadini e agli automobilisti in seguito all'allagamento delle strade. Anche se il fenomeno temporalesco è durato pochi minuti, i danni sono stati visibili sin da subito con automobilisti bloccati e auto rimaste in panne. Non solo, l'acqua è arrivata fino ad alcuni negozi ed attività commerciali e diversi tombini sono saltati.

L'ondata di maltempo ha interessato anche la zona di Levanzo, isola appartenente alle isole Egadi, a est di Trapani, dove è stata avvistata una tromba marina. Per fortuna il fenomeno non ha fatto registrare danni né a cose né a persone.

Meteo Sicilia: possibile un peggioramento nelle prossime ore

Tanta paura tra gli abitanti della piccola isola di Levanzo per l'avvistamento di una tromba marina formatasi in acqua. Fortunatamente il fenomeno atmosferico non ha raggiunto la terra esaurendosi in mare aperto.

Non si segnalano danni a cose e persone, ma le previsioni meteo segnalano nelle prossime ore un possibile peggioramento delle condizioni climatiche nella zona delle Egadi e nella provincia di Trapani. Piogge e rovesci, infatti, sono previsti accompagnati da forti raffiche di vento di Maestrale e mare mosso.