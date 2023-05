Maltempo Sicilia, spettacolare tempesta di fulmini e saette sullo Stretto di Messina - Video

Immagine di repertorio

Un vero e proprio eccezionale spettacolo di luce naturale, martedì sera, è stato ammirato sullo Stretto di Messina e nel basso Tirreno tra la Calabria e la Sicilia. Una tempesta di fulmini che ha incantato coloro che hanno avuto modo di assistere allo spettacolare evento atmosferico.

Sicilia, il maltempo regala uno spettacolo di fulmini sullo Stretto di Messina

Il forte temporale di grande intensità generato in questi giorni dalla termo-convezione dell’atmosfera che ha avuto luogo sui monti Peloritani, nel pomeriggio di martedì si è spostato verso Nord intensificando la sua potenza sulle acque del basso Tirreno, tra le isole Eolie e la costa messinese. Il temporale ha dato vita a uno spettacolare gioco di luci sulle acque dello Stretto di Messina.

Nessun danno sulla terraferma

Il temporale non ha colpito in modo particolare le zone della terraferma ma ha scaricato molta acqua in mare. Nessun disagio, quindi, sulla terra ma grande interesse per lo spettacolo ricco di fascino generato da migliaia di fulmini e saette che per diverse ore hanno anche affascinato moltissimi abitanti e turisti, osservatori d’eccezione di uno spettacolo pirotecnico naturale in tutta l’area che interessa lo Stretto di Messina.