Maltempo Sicilia e Sardegna: forti mareggiate, i danni e collegamenti in tilt - Video

Maltempo in molte parti d'Italia: Sicilia e Sardegna tra le più colpite. Forti mareggiate hanno mandato in tilt i collegamenti con le isole.
Clima20 Gennaio 2026 - ore 11:45 - Redatto da Meteo.it
Il mare penetra nel centro abitato nel comune di Capoterra (Cagliari).

Un forte maltempo continua a persistere in molte parti d’Italia. Tra le regioni più colpite ci sono la Sicilia, la Sardegna e la Calabria, che si trovano nel bel mezzo del ciclone Harry, che con il suo vento caratterizzato da raffiche superiore ai 110/120 km all’ora, ha scatenato piogge e mareggiate lungo l'area costiera.

Maltempo Sicilia e Sardegna: mareggiate e danni

Nelle tre regioni da ieri è entrata in vigore un’allerta rossa emanata dalla Protezione Civile e che continuerà anche per tutta la giornata di oggi. Nelle prossime quarantott’ore sono attesi infatti accumuli di pioggia superiori ai 300 millimetri in diversi comuni come Cagliari, Olbia, Palermo, Catania, Catanzaro e Reggio Calabria. Molti sindaci hanno deciso di chiudere in via precauzionale scuole, Università, uffici pubblici, parchi e molto altro.

Situazione maltempo in Sicilia

La situazione maltempo in Sicilia ha costretto circa 200 comuni della regione ad attivare i Centri operativi comunali (Coc) in modo da coordinare al meglio le forze scese in campo, e che stanno operando a causa del maltempo. Per 150 comuni i sindaci hanno predisposto la chiusura delle scuole.

La squadra di persone al lavoro per far fronte a eventuali rischi causati dal maltempo è formata da 6000 unità: 200 fanno parte del personale di Protezione Civile, circa 1000 sono i volontari all'opera e 5000 invece fanno parte del personale del Comune, dei vigili del fuoco, della forestale e degli altri enti regionali e statali che operano in Sicilia. In Sicilia a causa del maltempo sono stati bloccati i traghetti per le isole Eolie.

Una macchina è caduta nella voragine che formata sul lungomare di Santa Teresa di Riva, nella zona di Baracca, in provincia di Messina. L'anziano al volante è riuscito a chiamare il 112 per chiedere i soccorsi.

Situazione maltempo in Sardegna

In Sardegna, a causa del maltempo di queste ore, le difficoltà maggiori sono state segnalate nei trasporti, soprattutto quelli marittimi. Ferme a terra le navi per la penisola a Cagliari e Olbia e ai traghetti per la Corsica, chiuso anche l'accesso all'isola di Caprera.

A causa del maltempo, un albero è crollato a causa del forte vento. L'albero è finito su un'auto in località Tortolì. Le due persone che si trovavano a bordo della vettura sono rimaste ferite ma non sono in gravi condizioni.

Buone notizie arrivano sul fronte dei due dispersi: durante la serata di ieri infatti, sono stati ritrovati, in buone condizioni, i due pastori che non davano più notizie di loro dalla mattina, quando si è verificata dell'esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra.

