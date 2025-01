Maltempo Regno Unito e Irlanda, tempesta Éowyn causa blackout e raffiche di vento record - Video

Il Regno Unito e l’Irlanda stanno facendo i conti in queste ore con la tempesta Éowyn, classificata dagli esperti come una delle più potenti degli ultimi decenni, caratterizzata da venti fortissimi, neve e pioggia. In molte aree è stata dichiarata l'allerta rossa.

Maltempo Regno Unito e Irlanda a causa della tempesta Éowyn - Video

La tempesta Éowyn in Irlanda ha già lasciato senza elettricità ben 560mila case e attività commerciali. Secondo gli esperti, i danni alla rete elettrica sono senza precedenti con intere aree del Paese sono rimaste al buio. Le raffiche di vento hanno raggiunto velocità record con 183 km/h a Mace Head, nella contea di Galway.

Altri dati critici includono Knock con raffiche di 139 km/h e Shannon con 137 km/h. La velocità del vento a Mace Head raggiunge i 130 km/h. L'allerta rossa in Irlanda copre l’intero Paese, nella nota diramata dal servizio meteo nazionale indica anche un possibile “pericolo per la vita dei cittadini” a causa di detriti volanti.

Problemi anche nel Regno Unito

Problemi non solo in Irlanda, anche il servizio meteorologico del Regno Unito ha diramato un avviso di allerta rossa per alcune zone. Gli enti preposti hanno chiesto ai cittadini di evitare spostamenti se non necessari.

Oltre alle raffiche di vento, a dir poco devastanti, la tempesta Éowyn porta con sé incessanti piogge torrenziali con circa 100 mm di pioggia in alcune aree di Irlanda, Scozia e Galles. Il rischio, spiegano gli enti preposti, è quello di alluvioni in diverse zone.

Zeer zware storm #Éowyn zorgt momenteel voor ravage in Ierland, Schotland en delen van Engeland, in #Galway zijn extreme windstoten tot 184 km/u gemeten. Hier eerste indrukken van onze verslaggevers ter plekke in Lahinch, county Clare, aan de westkust van Ierland. Later meer! pic.twitter.com/Ya3E3DOBzQ — Weer & Radar Nederland (@weerenradar_nl) January 24, 2025

Le conseguenze

Le conseguenze del passaggio della tempesta Éowyn in Irlanda e nel Regno Unito possono essere davvero estreme e devastanti, creando addirittura una serie di problemi alle infrastrutture.

Tra i danni che la tempesta Éowyn potrebbe causare ci sono quelli strutturali a edifici e abitazioni a causa della forza del vento. Anche per i pendolari non sarà facile a causa dell'interruzione dei trasporti, con ritardi e cancellazioni per treni, autobus, traghetti e aerei. Già in corso diversi blackout elettrici, molte le linee dell'elettricità danneggiate. Alberi abbattuti, detriti e neve potrebbero invece rendere difficoltosa la viabilità con molte vie impraticabili.