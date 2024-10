Maltempo protagonista al Centro-Nord: rischio di pioggia forte fino al Weekend

Nuova fase di maltempo al via da venerdì 25, con piogge che potranno risultare intense e insistenti. Un flusso umido e instabile meridionale insisterà infatti sul Mediterraneo centro-occidentale anche nella giornata di venerdì 25, determinando un’altra giornata nuvolosa e con numerose piogge al Centro-Nord, con precipitazioni attese anche in Emilia Romagna. Andrà meglio al Sud e in Sicilia grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico esteso dalla Libia fin verso i Balcani.

Nel frattempo un vortice di bassa pressione attualmente posizionato a sud dell’Irlanda si muoverà verso sud in direzione della Spagna da dove a partire da sabato andrà ad influenzare il settore più occidentale della nostra Penisola.

La perturbazione associata (la n. 9 di ottobre) potrebbe insistere fino a lunedì sulle regioni di Nord-Ovest portando piogge abbondanti con possibili situazioni di criticità. Intensi rovesci o temporali sono attesi anche in Sardegna e solo più marginalmente in Toscana. Nel resto d’Italia situazione decisamente più stabile grazie all’influenza di un’area di alta pressione, responsabile del blocco della perturbazione sui settori più occidentali del paese.

A partire da martedì, il tempo potrebbe migliorare ovunque grazie allontanamento verso ovest dell’area depressionaria e al rinforzo dell’alta pressione. Il contesto climatico resterà molto mite per la stagione e fino all’inizio di novembre non si intravedono irruzioni fredde o comunque cambiamenti sostanziali nel campo termico

Maltempo sull'Italia: le previsioni meteo per venerdì 25

Maltempo insistente con piogge anche intense e possibili temporali tra Toscana ed estremo levante ligure. Piogge a tratti moderate anche in Emilia Romagna. Piogge più deboli, isolate e intermittenti nel resto del Nord, in Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, e Sardegna. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del Paese, con delle ampie schiarite all’estremo Sud e in Sicilia.

Temperature massime in lieve calo in Toscana, stazionarie o in lieve aumento nel resto d’Italia; valori sopra la media con punte di 24-26 gradi su regioni meridionali e Isole maggiori. Scirocco in rinforzo con mare mosso su Canale di Sicilia, Sardegna, Mar Ligure, Tirreno occidentale e settentrionale.

Le previsioni meteo per sabato 26

Cielo coperto al Nord-Ovest: piogge diffuse e a tratti intense su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, più deboli e intermittenti in Lombardia. Nubi sparse con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Nord-Est, Toscana e Sardegna ma con poche e deboli piogge. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato.

Temperature di 20 gradi e oltre al Nord-Est e Centro-Sud con valori fino a 24-25; più contenute al Nord-Ovest per effetto del maltempo. Venti tesi o forti di Scirocco con mari mossi o molto mossi su Canale di Sicilia, Sardegna, Tirreno (eccetto il settore di sudest) e Liguria. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.