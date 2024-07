Maltempo in Piemonte: grandine, pioggia battente e forti raffiche di vento

Nelle ultime ore l'anticiclone africano si è indebolito e così è arrivato il maltempo in Piemonte. Si sono verificati, pertanto, nelle ultime ore, forti temporali, soprattutto nel Cuneese, con nubifragi e raffiche di vento ben oltre 100km/h. Ecco tutti i dettagli e i dati.

Maltempo in Piemonte: nubifragi, vento forte e allagamenti

A causa del ritorno del maltempo sull'Italia, in Piemonte sono sopraggiunti temporali molto intensi, dopo i danni provocati nella mattinata di ieri nel Torinese, nel pomeriggio e nella notte, un temporale a multi-cella ha colpito il Cuneese, portando con sé: nubifragi, forti raffiche di vento e grandine. Per fortuna nulla a che vedere con quanto accaduto lo scorso weekend, quello del 13 luglio.

#Maltempo #Piemonte, da ieri mattina 280 interventi svolti dai #vigilidelfuoco, in particolare tra #Vercelli, #Biella e #Novara. Nella foto il sorvolo del Drago 141 sulla frana di ieri sera a Cannobbio (VCO), lungo la SS 631 https://t.co/ZmFtShUnek pic.twitter.com/wkG2tSEI3o — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 13, 2024

I danni maggiori si sono registrati nelle zone di Roero e Albese. In queste località, infatti, si sono registrate raffiche di vento localmente oltre i 100km/h. Il record è stato assegnato a Diano D'Alba dove è stata registrata una raffica di ben 107km/h. In questa zona, oltretutto, a causa del forte vento, si registrano danni: rami e alberi caduti, segnaletica divelta, pali abbattuti, vasi o coppi volati. Occorre far molta attenzione nelle prossime ore. Si potrebbero trovare intralci nel percorrere le varie vie di comunicazione ed è bene segnalare alle autorità competenti tutti gli ostacoli presenti o gli alberi pericolanti.

Il forte temporale che ha causato il forte maltempo in Piemonte è sopraggiunto da Sud Ovest e si è poi spostato verso Nord Est, in direzione delle province dell'Astigiano e del Vercellese. In particolare si sono registrati temporali nell’area di Ivrea e Verbania, con elevata attività elettrica, ma anche tra Novarese, Vercellese e Nord Alessandrino con nubifragi e raffiche di vento.

Quanta pioggia è caduta? Gli ultimi dati

Si stima che nelle ultime ore, solo nella provincia di Cuneo, sia caduta davvero molta pioggia. I dati raccolti ci segnalano che sono caduti: