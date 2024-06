Maltempo Piemonte: la grandine fa danni a Torino

L'allerta meteo gialla per piogge e temporali diramata dal Dipartimento della Protezione Civile è stata confermata dal fortissimo e violento nubifragio che ha colpito la città di Torino. Danni e allagamenti non solo nel capoluogo, ma anche in diverse zone del Piemonte. La situazione.

Grandine a Torino: danni e disagi in città con allagamenti

La città di Torino è stata colpita da un violento nubifragio accompagnato da una fortissima grandinata. Prosegue così la forte ondata di maltempo che, da settimane, sta interessando le regioni del Nord-Ovest con una serie di allerte meteo e criticità che hanno fatto registrare danni e disagi. Una notte di fortissime piogge a Torino colpita da una grandinata che ha interessato non solo la zona del Torinese, ma anche del Biellese e Novarese. Un violentissimo nubifragio si è abbattuto sulla città della Mole Antonelliana con grandine e fortissime raffiche di vento.

Danni e disagi a Torino per le forti piogge con allagamenti registrati al Circolo Nord tennis per via della violenta grandinata. Dati alla mano sulla città di Torino sono caduti nel giro di pochissime ore: 15mm di pioggia con la temperatura crollata da 26° a 19°. Le piogge torrenziali hanno fatto registrare allagamenti in diverse zone della città.

Maltempo in Piemonte, piogge e rovesci nella regione

La grandinata mista a forti piogge torrenziali ha colpito non solo la città di Torino, ma anche la zona del Canavese, la regione storico-geografica del Piemonte estesa tra la Serra di Ivrea, il Po, la Stura di Lanzo e le Alpi Graie. Proprio in questa zona il maltempo ha formato il fenomeno della Shelf Cloud, nube bassa di quota, lunga, a volte ad arco, orizzontale ed è associata normalmente a un fronte temporalesco o a un temporale a supercella. Anche qui, dati alla mano, sono caduti: 28mm a Candia, 19mma Brandizzo, 18mm a Caselle Torinese.

Danni e disagi in buona parte del Piemonte. Nella comune di Bussoleno, situato in val di Susa, la circolazione è stata interrotta per l'allagamento di un sottopassaggio nei pressi di via Battisti.