Maltempo Piemonte: grandine da record - Video

Nelle ultime ore la regione Piemonte è stata travolta da una fortissima ondata di maltempo con piogge e temporali intensi ed insistenti che hanno fatto registrare danni e disagi in diverse zone. Nello specifico nel Pinerolese si è registrata una grandinata fortissima che ha imbiancato le strade con grandi pezzi di ghiaccio.

Maltempo, grandinate in Piemonte: danni e disagi a Pinerolo

Una violenta grandinata ha colpito nelle ultime ore il Piemonte, nello specifico il centro di Pinerolo dove si sono registrati chicchi di grandine grandi come palline di ping-pong. Nel giro di poche ore le strade del comune italiano della città metropolitana di Torino, si sono "colorate" di bianco per via della grandinata facendo registrare non pochi danni e disagi. La grandinata, infatti, ha fatto mandato in tilt anche la rete fognaria causando forti disagi anche ai piani alti degli edifici come sottolineato dal fisico Andrea Vuolo su Facebook.

Questa la situa a Pinerolo rn. No ma l’allerta meteo era una stronzata vero? pic.twitter.com/UGrLj8T8YT — La Signora Palmira (@fracostanzo) May 22, 2025

Un pomeriggio di fine maggio si è improvvisamente trasformato così in un giorno d'autunno - inverno, visto che le strade di di Pinerolo e del Torinese si sono imbiancate per la presenza di chicchi di grandine di dimensione di palline da tennis. Disagi alla circolazione con il traffico in tilt, ma anche con gravi problemi alle strutture pubbliche e alle colture. La grandine ha interessato non solo Torino e la zona del Pinerolo, ma anche diversi comuni tra cui anche le zone del Canavese e Eporediese.

Una forte grandinata ha interessato Pinerolo. La rete fognaria di qualche palazzina si è otturata e la grandine è fuoriuscita direttamente dai servizi igienici del bagno. pic.twitter.com/vzp76w9QOT — Marco M.M. (@MMmarco0) May 22, 2025

Meteo Piemonte, maltempo crea danni alle colture e al raccolto

La grandinata che ha interessato la regione Piemonte nel pomeriggio del 22 maggio 2025 ha causato non pochi problemi alle colture e al raccolto. Le piogge torrenziali, sotto forma di grandinate, hanno causato nuovi danni ai campi coltivati dopo l'esondazioni dello scorso aprile. Una situazione davvero allarmante in Piemonte con gli agricoltori che hanno lanciato l'allarme. Interi campi di mais sono stati devastati, molti i frutteti e i vigneti danneggiati dalle piogge.

Nel dettaglio i danni maggiori si sono registrati nel Canavese, nella zona di Ivrea, ma anche nel Pinerolese con campi di frutta danneggiati. Stando ai dati condivisi da Coldiretti si parla di danni di circa 3 milioni di euro che si vanno così a sommare a quelli precedenti causati dalle piogge torrenziali delle scorse settimana.