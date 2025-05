Meteo oggi (23 maggio): instabilità e temporali da Nord a Sud. Le previsioni

L’intensa perturbazione che ha investito ieri (giovedì 22 maggio) il Nord Italia portando forti temporali, oggi (venerdì 23) si allontanerà gradualmente dall’Italia, lasciando alle sue spalle condizioni di instabilità ancora favorevoli allo sviluppo di rovesci e temporali isolati, specialmente al Nord-Est e nelle regioni centrali.

Nel fine settimana si conferma un deciso miglioramento, con prevalenza di tempo soleggiato e poche precipitazioni. Sabato 24 però alcuni temporali saranno possibili in Liguria, su Alpi, Prealpi, al Centro-Sud e Isole. Domenica 25 invece residui rovesci all’estremo Sud. Le temperature sono in calo oggi nelle regioni centrali, domani al Sud.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 23 maggio)

Prevalenza di tempo stabile e soleggiato al Nord-Ovest, a parte qualche rovescio su est Lombardia, Alpi occidentali e Ponente Ligure; parziali schiarite in Puglia e nelle Isole; generalmente nuvoloso altrove, con piogge e temporali isolati al Nord-Est, in Emilia Romagna, in gran parte del Centro, in Campania, bassa Calabria e Sicilia orientale. In serata ancora qualche pioggia tra Abruzzo e Molise.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo al Nord-Est e al Centro; ancora punte fino a 27-28 gradi al Sud e Isole. Ventoso per venti di Maestrale sulle Isole maggiori, Bora moderata sull’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 24 maggio

Cielo nuvoloso sulle regioni del medio adriatico, con piogge isolate su Abruzzo e Molise. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, con isolati rovesci e temporali, nel corso del giorno, su Alpi, Appennino Settentrionale, Ponente Ligure, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in sensibile diminuzione al Sud e Isole Maggiori, in crescita invece in gran parte del Nordest.