Maltempo Piemonte, forte temporale a Torino e chicchi di grandine e raffiche di vento a Chieri

Una violenta perturbazione sta interessando buona parte del Nord Italia con fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi in diverse regioni. Una situazione tale da far scattare lo stato di allerta meteo gialla per piogge e criticità. Tra le regioni colpite c'è anche il Piemonte dove nelle ultime ore si sono registrati temporali forti e grandinate. La situazione.

Maltempo a Torino: un violento temporale fa cadere anche alberi

Una massa d'aria fresca, associata al passaggio di una perturbazione atlantica, si è fatta sentire in Piemonte dove nelle ultime ore è tornata una forte ed intensa ondata di maltempo. Le piogge battenti sono cadute dapprima nelle zone di montagna dalla Val Susa alla Valle d'Aosta fino all'Ossola per poi interessare anche le zone di pianura e colline. Piogge e rovesci intensi si sono abbattuti nel corso della giornata nelle città di Novara e Torino dove si sono registrati nubifragi e grandinate accompagnati da fortissime raffiche di vento.

Proprio la città di Torino ha dovuto fare i conti con un violento temporale che ha causato allagamenti in diverse parti della città. Chiuso il sottopasso Donat-Cattin dopo che i tombini sono stati scoperchiati, mentre alcuni alberi sono caduti trascinati dalle piogge battenti colpendo alcune automobili. Allagamenti anche lungo Corso Vercelli che è diventato come un torrente.

Maltempo Piemonte: grandinata a Chiari causa allagamenti. News ultim'ora

Il maltempo che ha colpito la regione Piemonte nelle ultime ore non ha interessato solo la città di Torino, ma anche Chieri dove si è registrato un nubifragio con grandine e raffiche di vento. Nel giro di pochissimi minuti è caduta tanta di quell'acqua da far intasare i tombini delle strade. Non solo, allagamenti in Vittorio Emanuele, nei pressi dell’oratorio San Luigi, ma anche in altre zone della città. La pioggia battente ha fatto cadere anche due alberi che hanno causato danni ad alcuni autovetture e disagi alla circolazione.

Intanto resta alta l'allerta considerando che per la giornata di oggi, giovedì 24 luglio 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per il rischio di piogge e temporali in Piemonte nelle seguenti zone: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Pianura settentrionale.