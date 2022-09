Maltempo, paura a Formia: colata di fango dalla collina e allagamenti in città. Foto e video

Il maltempo a Formia ha fatto scendere una colata di fango con prepotenza dalla collina e ha provocato diversi allagamenti in città. Ecco le immagini e video di quanto accaduto nelle ultime ore a causa dei forti temporali che si sono abbattuti sul Lazio.

Maltempo: la situazione a Formia

La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Lazio e nello specifico il territorio pontino ha già provocato: una tromba d'aria tra Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo e un nubifragio su Formia. Qui in più punti è esondato il torrente Rio Fresco. Acqua e fango, oltre a detriti vari hanno pertanto invaso le strade di alcune zone della città, creando diversi danni alla viabilità oltre che nel pieno centro cittadino. Nei video girati e poi postati sui vari social da diversi cittadini si vede il Rio Fresco, diventato fiume di fango, lambire le case e soprattutto si sentono alcuni residenti della zona che, molto impauriti, gridano: "Aiutateci".

Formia (Latina) 😞 non velo dico nemmeno chi governa lì da sempre! pic.twitter.com/W65LuBGgX8 — Nihal88 🤖 (@Nihal884) September 29, 2022

Nella zona di Santa Maria La Noce, invece, si sono vissuti veri e propri momenti di terrore a causa del sopraggiungere dalla collina sovrastante di una vera e propria colata di fango che ha lambito le abitazioni.

Tromba d'aria nel Lazio: tra Sabaudia e Terracina

Nel pomeriggio una tromba d'aria ha colpito la costa tra Sabaudia e Terracina oltre a San Felice Circeo. La forza del vento ha scoperchiato diversi tetti e provocato disagi alla viabilità. Via Migliara 56, uno snodo importante per chi si sposta in zona, ad esempio, è stata chiusa al traffico.

Numerose sono state le chiamate ai Vigili del fuoco soprattutto da parte di alcuni imprenditori locali che si sono visti distruggere le serre. Subito nelle prime ore sono apparsi ingenti i danni alle diverse attività agricole nella zona. Pare che la tromba d'aria abbia inoltre divelto il tetto di una azienda. Per fortuna non risultano né feriti, né dispersi.