Maltempo, Nord Est flagellato: tornado a Udine e tromba d'aria a Treviso - Video

Il 22 maggio 2025, una violenta ondata di maltempo ha colpito il Nord-Est dell'Italia, interessando in particolare il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Fenomeni atmosferici estremi, tra cui un tornado a Buja (Udine) e una tromba d'aria a Pederobba (Treviso), hanno provocato ingenti danni a edifici, infrastrutture e aree verdi.

Maltempo in Italia, Ttrnado a Buja: tetti scoperchiati e alberi abbattuti

Nel tardo pomeriggio, un tornado ha colpito la zona di Buja, a nord di Udine. Il vortice d'aria in rotazione era visibile da chilometri di distanza e si è sviluppato in pochi minuti, accompagnato da una breve ma intensa tempesta. Il fenomeno ha causato danni significativi: tetti di case e capannoni scoperchiati, alberi abbattuti e strutture danneggiate. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Tromba d’aria a Pederobba: cimitero devastato e casetta degli Alpini distrutta

Sempre nel tardo pomeriggio, una tromba d'aria improvvisa ha investito la zona tra Onigo di Pederobba e Monfumo, in provincia di Treviso. I venti tempestosi hanno scoperchiato la casetta degli Alpini del gruppo di Onigo, abbattuto alberi nei parchi cittadini e causato danni al cimitero comunale. Il sindaco ha dichiarato: "Il cimitero è devastato, molte tombe sono state danneggiate". Anche in questo caso, non si registrano feriti.

Casa degli alpini di Onigo Pederobba pic.twitter.com/LRabqwGlD2 — giocogio (@giocogio1) May 22, 2025

Cause meteorologiche: supercelle temporalesche

Secondo gli esperti, i fenomeni estremi registrati sono attribuibili alla formazione di supercelle temporalesche, strutture meteorologiche particolarmente intense e pericolose. Queste supercelle possono generare tornado e trombe d'aria, come avvenuto in questa occasione.

Interventi e situazione attuale

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza le aree colpite, rimuovendo alberi caduti e detriti dalle strade. Le autorità locali stanno effettuando una valutazione dei danni per pianificare gli interventi di ripristino. Nonostante la gravità degli eventi, la tempestiva risposta delle squadre di emergenza ha contribuito a limitare molte conseguenze più gravi.