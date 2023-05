Maltempo in Medio oriente. Piogge, alluvioni e grandine colpiscono Giordania e Arabia Saudita

Il Medio Oriente da mesi è nella morsa del maltempo. Una situazione atmosferica all'insegna di piogge e rovesci accompagnati anche da violenti grandinate. Nelle ultime ore una alluvione ha colpito la Giordania e l'Arabia Saudita con conseguenze davvero disastrose.

Maltempo in Medio Oriente: strade come fiumi tra l'Arabia Saudita e la Giordania

Allarme maltempo in Medio Oriente che da settimane vive una condizione climatica davvero pericolosa. La sua posizione geografica fa si che il paese sia nel pieno di un canale depressionario che dal Mediterraneo giunge fino ai paesi. A rischio in particolare le regioni di montagna dove si sono registrati acquazzoni e temporali da record. Pochi minuti di pioggia bastano per trasformare le strade in veri e propri fiumi che travolgono tutto quello che trovano davanti. Piogge torrenziali che hanno colpito in particolare le zone tra l'Arabia Saudita e la Giordania alle prese con delle alluvioni lampo.

Proprio il General Directorate of Civil Defense ha diramato un avviso di allerta maltempo per condizioni critiche e pericolose fino alla giornata di oggi, martedì 30 maggio. La situazione era già critica come confermano le immagini e i video che vi mostriamo:

شوارع صبيا في جازان تغرق 🇸🇦

خالد الربعي 🎥



pic.twitter.com/sXOvZ1ksqQ — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 29, 2023

Arabia Saudita e Giordania colpite da un'alluvione

Il Medio Oriente è nella morsa del maltempo da diverse settimana. Temporali e rovesci a intermittenza hanno interessato buona parte della zona compresa tra l'Arabia Saudita e la Giordania dove la pioggia ha generato delle vere e proprie alluvioni. Fenomeni violenti capaci di far cadere nel giro di pochissime ore quantità elevatissime di pioggia come è successo negli ultimi giorni che hanno registrato più di 150mm in un'ora.

أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد من العاصمة الأردنية عمان ⛈️🌧️

29-5-2023

Amman - Jordan 🇯🇴

pic.twitter.com/kRexKPpEuO — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 29, 2023

Violenti grandinate, infatti, hanno interessato tutta la zona della Giordania e dell'Arabia Saudita colpite da alluvioni lampo con le strade allagate. Non si contano i disagi causati alla popolazione e alla circolazione con strade bloccate e ricoperte di grandine.