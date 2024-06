Maltempo in Lombardia: ancora grandine e allagamenti, ecco dove

FB: Bene Comune Cernusco

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando la Lombardia. Piogge torrenziali e grandinate hanno colpito buona parte delle regione con danni e disagi in diverse città: da Pavia a Lodi fino a Milano. La situazione.

Maltempo Lombardia, a Milano evacuati residenti per allagamenti

Allarme maltempo in tutta la Lombardia, Milano compresa. Negli ultimi giorni la capitale meneghina è stata colpita da una serie di temporali che hanno fatto registrare danni e disagi importanti. Una forte perturbazione, infatti, ha investito la città di Milano dove è caduta in poche ore tanta di quell'acqua da far allagare diverse zone. Nel Comune di Cernusco sul Naviglio, in via Italo Svevo, le piogge hanno creato allagamenti importanti da richiedere l'evacuazione dei residenti con l'aiuto dei sommozzatori. Non solo, nell'intero hinterland milanese sono state più di 70 chiamate ai Vigili del Fuoco per l'allagamento di sottopassaggi. Diverse le auto bloccate in strade.

Danni e criticità per allagamenti anche a Carugate lungo la Sp208 dove diversi automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro vetture. Determinante è stato l'intervento di carri attrezzi e vigili del fuoco.

Emergenza meteo in Lombardia: piogge e rovesci anche a Monza, Lecco, Como e Varese

Non solo Milano e provincia sono state colpite dalla forte ondata di maltempo degli ultimi giorni. Danni e disagi, infatti, si sono registrati anche nelle nelle province di Monza, Lecco, Como e Varese. Anche a Pavia e Lodi è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per allagamenti e la caduta di alberi lungo le strade. Più di 50 gli interventi richiesti solo nella provincia di Pavia, mentre una decina nella provincia di Lodi.

#Maltempo tra le province di #Milano e #Varese, auto in difficoltà per gli accumuli di #grandine a #Origgio: si spala lungo le strade pic.twitter.com/sFOhefpdW4 — Local Team (@localteamit) June 11, 2024

Una tromba d'aria, invece, si è registrata nella zona del Destra Secchia, nel Mantovano con una serie di danni nei comuni di Revere e Ostiglia. La forza del vento ha divelto diverse tegole dai tetti delle case, ma fortunatamente non si registrano feriti. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle zone di Ostiglia, Revere, Borgo Mantovano e Magnacavallo. Ricordiamo che nella giornata di oggi, giovedì 13 giugno 2024, è stata diramata uno stato di allerta arancione e gialla in diverse zone della Lombardia.