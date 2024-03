Maltempo Lombardia: esonda il torrente Arbogna, la situazione e le immagini

A causa del maltempo in Lombardia, viste le intense piogge degli ultimi giorni, è parzialmente esondato il torrente Arbogna in provincia di Pavia. Tale esondazione ha causato allagamenti in una zona periferica di Mortara in Lomellina. L'acqua è arrivata fin vicino alle case. Ecco le ultime news sulla situazione e alcune immagini riguardanti l'accaduto.

Maltempo in Lombardia: esonda un torrente in provincia di Pavia

Il maltempo in Lombardia ha fatto sì che le incessanti piogge degli ultimi giorni innalzassero il livello di fiumi e torrenti e così nelle ultime ore è parzialmente esondato il torrente Arbogna in provincia di Pavia. La situazione per il momento rimane sotto controllo. Oltre tutto l'Arbogna è solito esondare abbastanza frequentemente in presenza di precipitazioni copiose. Come mai? Il motivo riguarda il fatto che questo corso d’acqua scorre normalmente a poche decine di centimetri dall’argine.

In queste ore si stanno contando i danni in alcune campagne completamente sommerse, ma si tira un sospiro di sollievo perché l'acqua si è semplicemente avvicinata alle case senza però causare ulteriori problemi alle abitazioni e alla popolazione.

Unica preoccupazione? Le previsioni meteo per la Lombardia per le prossime ore perché segnalano nuove precipitazioni anche nel fine settimana. Per questo motivo continuerà ad essere monitorato costantemente il livello di Po e Ticino. I due fiumi, infatti, sono cresciuti e nonostante non vi sia alcuno stato d'allarme, con nuove piogge la situazione dovrà essere controllata con costanza.

Previsioni meteo Lombardia per i prossimi giorni: che tempo farà?

Le previsioni meteo per domenica 3 marzo 2024 preannunciano l'arrivo di una nuova intensa perturbazione atlantica che si sta avvicinando all’Italia. Potremo avere piogge diffuse e a tratti intense soprattutto al Nord, sul medio versante tirrenico e in Sardegna oltre ad abbondanti nevicate sulle Alpi. Poi cosa accadrà? Lunedì al Nord si potranno verificare ancora piogge isolate soprattutto al mattino. Il maltempo tenderà ad attenuarsi nella parte centrale della settimana, ma non mancheranno alcuni momenti piovosi, specie nella giornata di martedì 5 marzo, soprattutto al Nord.