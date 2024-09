Maltempo in Lombardia, scatta l'allerta meteo per piogge l'11 settembre

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla per mercoledì 11 settembre 2024 nella regione Lombardia. Una nuova forte ed intensa ondata di maltempo è prevista con diverse zone coinvolte nell'allarme meteo. Ecco quali.

Maltempo al Nord Italia: allarme piogge con allerta meteo in Lombardia (Milano compresa)

Per la giornata di domani, mercoledì 11 settembre 2024, scatta l'allerta meteo gialla nella regione Lombardia per maltempo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di ordinaria criticità per rischio temporali con tanto di allerta gialla in diverse zone della regione complice il passaggio di una nuova intensa perturbazione. L'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali è stata diramata nelle seguenti zone:

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.

Allerta meteo in Lombardia, Milano compresa: criticità e rischio idrogeologico l'11 settembre

Non solo, nella giornata di mercoledì 11 settembre 2024 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sempre nella regione Lombardia. Una giornata che si preannuncia tempestosa per la regione interessata dal passaggio della perturbazione n.4 del mese accompagnata da una massa d'aria fresca che determinerà anche un brusco calo delle temperature. La perturbazione, infatti, colpirà dapprima le regioni del Nord Italia, in particolare la Lombardia per poi raggiungere anche il Centro e il Sud nelle prossime ore.

L'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stato diramato in Lombardia nelle seguenti zone:

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.