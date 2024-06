Maltempo Lombardia: allagamenti e grossi chicchi di grandine a Vigevano

Foto da X

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia con danni e disagi in diverse zone delle regione. A Vigevano chicchi di grandine grandi come palline da golf, mentre la città di Milano è stata colpita da un violento nubifragio. La situazione.

Maltempo Lombardia: violenta grandinata a Vigevano

Il passaggio della perturbazione n.8 di giugno si è fatta sentire in Lombardia colpita da una intensa ondata di maltempo. Piogge e fenomeni temporaleschi interni hanno interessato tutta la regione con danni e disagi registrati in diverse province. Da Milano a Lecco, ma anche nella città di Bergamo e Pavia si sono registrati allagamenti con caduta di piante e tetti di casa lesionati dal forte vento e dalle violenti piogge che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Più di 200 le richieste di soccorso tecnico urgente arrivate ai vigili del fuoco chiamati ad intervenire in diverse città lombarde alle prese con l'ondata di maltempo. Tra le zone colpite anche Menaggio, Bellagio Argegno e Garzeno dove un ponte è stato chiuso al traffico.

A Vigevano, comune della provincia di Pavia in Lombardia, si è registrata una violentissima grandinata con chicchi di grandine grandi come palline da golf. In serata la grandine è arrivata a 4-5cm provocando una serie di danni a case ed automobili. Anche a Valle Lomellina sono caduti 28mm di piogge, mentre a Tromello 15mm. Dati alla mano, le piogge più abbondanti si sono registrate nel nord della Lombardia: 82mm a Bonzeno di Bellano, 77mm a Taceno, 76mm a Perledo, 72mm a Noceno di Vendrogno, 63mm a Bevera di Sirtori, 62mm a Oliveto Lario, 60mm a Valvarrone, 59mm a Galbiate, 57mm a Oggiono.

Maltempo Milano: danni e disagi in città

Anche la città di Milano è stata colpita da un forte temporale. Un vero e proprio nubifragio che ha visto cadere nel giro di poche ore più di 20mm di pioggia. Nonostante il caldo e l'afa degli ultimi giorni, il capoluogo lombardo ha dovuto fare i conti con una forte ondata di maltempo che ha causato diversi danni e allagamenti; caduti anche rami di alberi e diverse tettoie e cornicioni, ma fortunatamente non si registrano feriti.

È durato poco ma ha sradicato diversi alberi 🌲, perfino davanti alla Triennale sono dovuto andare in contromano #tempaccio #Milano pic.twitter.com/TPFchHILcj — sergio san. (@SergioSangio) June 21, 2024

Tra le zone più colpite di Milano segnaliamo il piazzale del Cimitero monumentale dove, la caduta di un albero trascinato dal violento nubifragio, ha richiesto l'interruzione delle linee dei tram 14,16 e 12. Anche in via Procaccini, Parco Sempione e zona Triennale sono stati registrati alberi e rami caduti. Più di 60 le richieste di soccorso pervenute al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.