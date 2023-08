Maltempo Liguria, nubifragio con 80 mm di pioggia in un'ora: allagamenti e alberi abbattuti. Disagi a Genova e Rapallo

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte tra domenica e lunedì sulla città di Genova. A causa del violento acquazzone, in diverse strade della città ligure si sono verificati allagamenti che hanno costretto la Protezione civile a far chiudere alcuni sottopassi. Il maltempo in Liguria ha interessato in particolare anche la località di Rapallo.

Liguria: il maltempo ha provocato allagamenti e disagi

A causa della perturbazione di questa notte, l’allerta arancione è stata prorogata fino alle 15.00 di oggi, lunedì 28 agosto 2023. Sulla città di Genova sono caduti ieri, domenica 27 agosto, ben 80 mm di pioggia in meno di un'ora e il verificarsi di centinaia di fulmini.

I dipendenti della stazione di Genova con la scopa provano a spazzare il fiume d’acqua.



Allagamenti e black out elettrici a Rapallo

Gli allagamenti si sono verificati anche nella la località di Rapallo, dove in meno di un’ora si sono accumulati oltre 65 mm di pioggia e grandine.

Le strade allagate sono dovute al fatto che a quanto pare, a causa dei frequenti black out elettrici che hanno interessato la località ligure, l'impianto idrico che avrebbe dovuto evitare gli allagamenti è andato in tilt.

Alberi abbattuti e incendi nei boschi a causa dei fulmini

Oltre agli allagamenti e ai black out elettrici, sono diversi gli alberi abbattuti dai fulmini. In un bosco a Bolano i fulmini hanno generato anche diversi incendi che sono stati spenti tempestivamente dai Vigili del fuoco. Per fortuna non è stato segnalato nessun ferito.