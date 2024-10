Maltempo in Italia: fiumi e torrenti esondano nel Nord e nel Centro

L'Italia è nella morsa del maltempo complice il passaggio di una duplice perturbazione atlantica. Piogge torrenziali, ma anche nubifragi e grandinate hanno colpito nelle ultime ore buona parte delle regioni del Centro-Nord. La situazione.

Maltempo Lombardia, a Milano e non solo

L'Italia è bersagliata da piogge e temporali e in diverse regioni è scattato l'allarme maltempo con la Protezione Civile che ha diramato un nuovo triplice stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Il maltempo è associato al passaggio di una doppia perturbazione atlantica, la seconda legata all'ex uragano Kirk la cui traiettoria è diretta verso l'Europa e anche verso l'Italia.

Tra le regioni più colpite ieri, 8 ottobre, c'è stata già sicuramente la Lombardia, compresa la città di Milano, dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Sono caduti 50 millimetri d’acqua in poche ore con allagamenti in diverse zone a causa anche di una esondazione del fiume Lambro nella zona sud-est della città.

Non solo, tra i danni c'è da segnalare anche la caduta di un ponteggio metallico sul Seveso che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Milano per rimuoverlo consentendo così il regolare flusso delle acque ingrossate dal maltempo.

Il maltempo in Lombardia ha interessato anche la città di Como dove si è registrata una piccola frana in via Nazario Sauro, a Tavernerio. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

#Maltempo, è entrata in funzione la vasca di laminazione del #Seveso per scongiurare una possibile esondazione nel quartiere #Niguarda di #Milano pic.twitter.com/ybAromhmIf — Local Team (@localteamit) October 8, 2024

Maltempo in Trentino, Veneto e Liguria: sotto controllo i fiumi Sarca e Chiese

L'ondata di maltempo non ha risparmiato nemmeno il Trentino Alto Adige dove la sala operativa della Protezione civile è impegnata a monitorare i livelli dei fiumi Sarca e Chiese ingrossatisi nelle ultime ore a causa delle piogge abbondanti.

L'amministrazione provinciale in una nota diramata ai media ha comunicato: "Tra le principali situazioni in fase di gestione, una frana che ha interessato la strada provinciale 88 della val di Gresta, qualche chilometro più a monte della rotatoria di Mori, e la chiusura del ponte Filippini a Tezze di Grigno a causa dell'esondazione di alcuni rivi secondari, con la chiusura della viabilità comunale destra Brenta. Si registra inoltre l'esondazione di un rio a Povo e di un corso d'acqua a Segonzano, oltre a piccoli smottamenti a Mezzocorona, Tuenno e Fai della Paganella e fuoriuscita di acqua dai tombini a Pergine Valsugana".

🔴 MALTEMPO IN VENETO.

La piena del Bacchiglione attraversa il centro storico di Vicenza in questa serata di maltempo nel nord est. Le immagini a Ponte degli Angeli, dove il fiume ha superato i 5 metri. pic.twitter.com/WFzjZIlpoq — Enrico Conte (@conte77490) October 8, 2024

In Veneto, invece, è stata diramata l'allerta rossa per rischio idrogeologico nelle seguenti zone: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano. Massima attenzione in tutta la regione dove è stata diramata anche un'allerta gialla e una arancione.

Maltempo, frana Liguria isolati 30 residenti. Allagamenti anche al Sud

Situazione analoga anche in Liguria dove il maltempo ha fatto registrare 300 millimetri di pioggia 24 ore a Campo Ligure. Le piogge, abbondanti e torrenziali, hanno causato una frana che ha isolato 30 residenti nella frazione Berté in via Macciò a Masone come comunicato dalla Protezione civile regionale. Il sindaco ha sottolineato che le case sono in protezione essendo distanti dal luogo della frana, ma risultano isolate. Intanto piogge abbondanti anche sul levante ligure con 80,2 millimetri di pioggia in un'ora a Sarzana. La Protezione Civile Regionale è impegnata nell'osservazione dei livelli dei fiumi e torrenti ingrossati dalle forti piogge. A Genova sempre per le criticità di ieri, le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse.

#Maltempo, nelle ultime 24 ore oltre 250 interventi dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causati dalle forti piogge nelle province di Genova, La Spezia, Perugia e Siena. Nelle foto i soccorsi di stanotte a Masone (GE) per una frana in località Bertè [#9ottobre 8:00] pic.twitter.com/WW0vZOrXRN — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 9, 2024

Infine il maltempo non ha risparmiato nemmeno il Sud Italia. In particolare nel Napoletano, a Gragnano, si sono registrati allagamenti in via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada Statale per Agerola completamente invase dall'acqua. Le strade sono state chiuse alla circolazione ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri, polizia locale e Protezione civile.