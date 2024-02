Maltempo in Veneto: situazione critica a causa degli allagamenti

Allerta meteo in Veneto alle prese con un'ondata di maltempo. Nelle ultime ore piogge battenti hanno interessato la regione dove è scattato il rischio di esondazioni dei fiumi, in particolare nelle zone del Vicentino, Veronese e Padovano. La situazione.

Veneto, è allerta maltempo: la situazione e scuole chiuse

Una fortissima ondata di maltempo ha colpito la regione Veneto nelle ultime 48 ore con piogge e temporali abbondanti che hanno fatto registrare un innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi. I rischi vengono segnalati anche dall'allerta meteo. Il Presidente della Regione Luca Zaia fa sapere che la Regione e la Protezione Civile stanno monitorando tutto il territorio regionale con particolare attenzione ai fiumi del Vicentino dove "i livelli idrometrici si stanno alzando".

#Maltempo in #Veneto prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco: oltre 60 soccorsi svolti, monitorato il livello del fiume Retrone a #Vicenza. Nella clip il recupero di stanotte di un albero che ostruiva il corso del Bacchiglione a Vicenza, a viale Margherita [#28febbraio 7:30] pic.twitter.com/Wf5wRwysgQ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 28, 2024

Il rischio è di una esondazione dei fiumi, visto che le previsioni meteo nelle prossime ore delineano circa 200 millimetri di pioggia nelle 48 ore. Un violento temporale nelle ultime ore ha colpito la città di Vicenza costringendo il Centro operativo comunale alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di mercoledì 28 febbraio. Non solo, chiuse anche tutte le palestre ed impianti sportivi comunali in modo da evitare traffico per le strade che vanno lasciate libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e soccorso.

Stop alla circolazione dei treni per le piogge nel Veneto: la situazione a Vicenza

Numerosi gli allagamenti registrati a Vicenza e Altavilla Vicentina dove è stato necessario l'intervento della Protezione Civile. A Vicenza la situazione è ancora preoccupante. Il sindaco Giacomo Possamai ha invitato tutti i cittadini a restare in casa "per consentire gli interventi di soccorso e della Protezione Civile". Non solo, il primo cittadino ha sottolineato: "la situazione è critica, ci sono allagamenti importanti in particolare nella zona del Retrone. Evitate in tutta la città interrati e sottopassi. Limitate gli spostamenti".

#Maltempo, vaste aree risultano allagate nel vicentino lungo il corso del #Bacchiglione. Le immagini dal drone mostrano la situazione nei pressi di Bugano, a sud est di #Vicenza. pic.twitter.com/dBNHwZEvE2 — Local Team (@localteamit) February 28, 2024

Anche in provincia di Padova, si segnalano allagamenti nei comuni dei Colli Euganei. Non solo, esondato anche lo scolo consortile Nina, affluente del canale Bisatto, in località Lovertino di Rovolon e il torrente Aldegà nel comune di Monteforte d'Alpone e S. Bonifacio. Intanto Trenitalia ha decido di interrompere la circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea Milano-Venezia: "la circolazione permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi".