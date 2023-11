Maltempo in Toscana, nuovi allagamenti ed esondazioni: la situazione con gli ultimi aggiornamenti

Foto ANCI Toscana

È ancora in corso l’allerta maltempo in Toscana. La regione ormai da giorni fa i conti con le abbondanti piogge che hanno causato già la morte di 7 persone. Durante la scorsa notte a causa delle piogge sulle zone già colpite dall'alluvionate dello scorso 2 novembre, c'è stata una nuova rottura sul torrente Stella a Casini di Quarrata, Comune della provincia di Pistoia tra quelli colpiti.

Maltempo Toscana: gli ultimi aggiornamenti

Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata, attraverso il suo profilo social fa sapere: "A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada. Ci aspettiamo anche problemi per il vento forte: se potete non mettetevi in strada!".

#Maltempo #Toscana, oltre 3.000 interventi in 48 ore, 656 #vigilidelfuoco al lavoro con 192 mezzi, di cui 4 anfibi, tra Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa.

Nella clip le operazioni delle squadre riprese dall'elicottero Drago in ricognizione su Campi Bisenzio (FI) #4novembre pic.twitter.com/vPfzsnr87P — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 4, 2023

Le parole del Governatore

Il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani sui suoi social scrive: "Le forti piogge della notte che hanno comportato anche nelle zone già alluvionate ulteriori accumuli importanti, ci sono stati nuovi distacchi di corrente elettrica. Sempre al lavoro i tecnici Enel, circa 16.000 le utenze disalimentate".

A Montale, comune in provincia di Pistoia, è stata disposta la chiusura nella notte di alcune strade perché, come scrive il sindaco Ferdinando Betti, stava "tracimando" il torrente Agna. Per i timori dovuti dall'allerta meteo arancione, ieri sera in Toscana erano state disposte evacuazioni di tipo preventivo di circa 1200 persone nei comuni di Montemurlo, Montale e Prato.

Bilancio dell'alluvione

Il bilancio di questa alluvione è disastroso: 7 finora i morti per il maltempo. L'ultima vittima ritrovata è un 69enne a Campi Bisenzio. Ancora disperso un 84enne a Prato. Secondo una prima stima dei danni ammonterebbe già a oltre mezzo miliardo di Euro.