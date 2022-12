Maltempo in Toscana: esondazioni e frane vicino Montalcino

Prosegue l'ondata di maltempo in Toscana. Negli ultimi giorni piogge incessanti si sono abbattute sulla regione causando esondazioni e disagi, in particolare nella zona del Senese dove sono esondati i fossi Suga e Sughino causando allagamenti e invadendo le strade di acqua e fango

Toscana, Montalcino travolta dal maltempo

Maltempo e disagi da diversi giorni in provincia di Siena, in Toscana. Piogge e rovesci da giorni hanno colpito la zona provocando l'esondazione dei fossi Suga e Sughino nella zona di Montalcino. Lo straripamento dei fossi, con tanto di fango e acqua, ha invaso buona parte delle strade e in particolare la provinciale 45 del Brunello che ha richiesto la chiusura in località La Cava. Non solo, le piogge battenti hanno causato anche una frana sulla provinciale per l'Abbazia di Monte Oliveto.

La potenza dell'acqua ha richiesto l'intervento repentino dei vigili del fuoco di Montalcino coadiuvati dall'aiuto delle squadre fluviali. Per fortuna al momento non si registrano feriti, mentre tanti sono i disagi arrecati ai trasporti e all'agricoltura.

Maltempo in Toscana: da Montalcino a Castiglione della Pescaia

L'esondazione dei fossi Suga e Sughino nella zona di Montalcino ha causato anche la chiusura della strada da Asciano a San Giovanni d'Asso per impraticabilità. Intanto è stato messo sotto controllo ed osservazione il ponte sul fiume Ombrone a Pian Petrucci. Massima attenzione anche sulla provinciale 34 per la presenza del torrente Stile che ha raggiunto il livello di guardia. Per fortuna da ore ha smesso di piovere, ma la zona è ancora sotto controllo per il perdurare dello stato di massima allerta per possibili grandinate e raffiche di vento.

Il maltempo in Toscana ha colpito non solo la provincia di Siena e la cittadina di Montalcino, visto che nel comune di Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto, sono stati registrati allagamenti ed esondazioni a causa di un terribile nubifragio. Le piogge battenti hanno causato l'isolamento di diverse zone: Vetulonia e Buriano.