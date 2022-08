Maltempo in Sicilia, strade allagate e automobilisti soccorsi: danni e disagi su tutta l'isola | Foto e Video

Maltempo in Sicilia. Per una circolazione depressionaria attiva tra l’Adriatico e i Balcani continua a perdurare una instabilità climatica in Sicilia all'insegna di piogge, rovesci e in alcune città anche grandinate. Ecco cosa sta succedendo.

Pioggia e allagamenti in Sicilia: Palermo e Messina nella morsa del maltempo

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni ha investito la Sicilia complice il passaggio di un ciclone proveniente dai Balcani che mette in crisi l'estate fino a domenica. Piogge e rovesci, anche localmente intensi, hanno interessato nelle ultime ore la città di Messina, le zone di Nebrodi, Peloritani e dell'area etnea. Anche Palermo si è svegliata con la pioggia battente; un violento nubifragio ha colpito il capoluogo che, intorno alle 6 della mattina, ha dovuto fare i conti con allagamenti e disagi di vario tipo.

La zona nord della città, infatti, è stata travolta da un nubifragio con una serie di allagamenti che hanno richiesto l'intervento repentino dei vigili del fuoco. Diverse le zone interessate: viale dell'Olimpo, via Lanza di Scalea, in via San Lorenzo, ma anche la zona dell'ospedale Cervello dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle proprie automobili. In via precauzionale la polizia municipale ha anche chiuso il sottopasso di viale Regione Siciliana all'altezza di viale Lazio. Il rischio meteo-idrogeologico e idraulico a causa di temporali era stato comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile con un bollettino di allerta meteo.

Meteo Sicilia: allerta gialla per rovesci e temporali

L'allerta meteo per rischio temporali, idrogeologico e idraulico era stata emessa dalla Protezione Civile Regionale della Sicilia per la presenza di possibili piogge "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale". Previsioni confermate dai fatti, visto che un violentissimo nubifragio ha colpito Messina e Milazzo con allagamenti e disagi, mentre due trombe marine hanno sfiorato le isole Eolie.

Nonostante il maltempo, le temperature sono rimaste stabili con una media tra i 24-33° in tutta l'isola. Le previsioni meteo segnalano: 28° ad Agrigento e Ragusa, 33° a Catania, 24° Enna, 31° Palermo, 29° a Siracusa, Trapani, Caltanissetta e Messina.