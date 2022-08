Allerta meteo domani, 24 agosto per maltempo: 6 regioni a rischio idraulico e idrogeologico

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 24 agosto. Sono sei le regioni colpite dal maltempo per il possibile rischio di temporali, idraulico ed idrogeologico. Ecco tutte le zone interessate.

Meteo, scatta l'allerta gialla per rischio temporali al Sud: le regioni coinvolte

Una nuova allerta meteo gialla è scattata per le regioni del Sud. A confermarlo è stato il Dipartimento della Protezione Civile che ha diramato un'allerta meteo per rischio temporali nella giornata di mercoledì 24 agosto 2022 in sei regioni dello stivale. Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia sono le sei regioni interessate dallo stato di allerta temporali che viene diramata in caso di piogge molto intense e localmente pericolose. In questo caso è espressamente sconsigliato praticare attività all'aperto per potenziali situazioni di criticità e non si escludono l'innalzamento dei corsi d'acqua e piccole frane.

Ecco tutte le zone coinvolte nell'allerta per rischio temporali:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania : Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea; Puglia : Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Allerta meteo 24 agosto per rischio idraulico e idrogeologico: ecco dove

Per la giornata di mercoledì 24 agosto, la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo anche di ordinaria criticità per rischio idraulico e idrogeologico. Lo stato di allerta per rischio idraulico riguarda possibili allagamenti e alluvioni causati dai corsi d'acqua principali più importanti e fiumi. Generalmente questi corsi d'acqua impiegano qualche ora per generare delle piene, quindi con un certo grado di prevedibilità. Il rischio è stato diramato per la Calabria e le seguenti zone: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro.

Infine sempre per mercoledì 24 agosto è stata emessa l'allerta gialla per ordinaria criticità per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. Ecco tutte le regioni e zone a rischio: