Maltempo in Sicilia: la grandine imbianca Ragusa e Nicolosi. Le immagini

Il maltempo in Sicilia ha fatto sì che si venisse a creare uno scenario quasi surreale in provincia di Catania, tra Nicolosi e Ragalna e a Ragusa. Cosa è accaduto? La grandine caduta in modo davvero copioso ha imbiancato le diverse località come se fosse neve. Ecco le ultime news e le immagini postate sui social dagli utenti stupefatti di ciò che vedevano con i loro occhi.

Maltempo in Sicilia: la grandine imbianca la provincia di Catania e Ragusa

A causa del forte maltempo che ha colpito la Sicilia nella giornata del 15 dicembre 2023 sui social hanno iniziato a circolare diverse foto e alcuni video che ritraevano le conseguenze delle forti e copiose grandinate che hanno colpito la provincia di Catania e Ragusa.

Grandi nuvole grigie hanno portato con sé chicchi di grandine grandi quasi quanto nocciole. Questi ultimi hanno creato diversi danni, ma soprattutto hanno imbiancato le varie strade come se si trattasse del manto soffice e bianco della neve.

A Ragusa la grandine è arrivata intorno alle 13 di venerdì 15 dicembre. I chicchi, belli grossi, hanno imbiancato strade e danneggiato alcune auto oltre a tetti e vetri dei vari palazzi. Numerose segnalazioni di rallentamenti e disagi sono giunti in merito al traffico cittadino.

Stesso scenario si è verificato sulla Ispica-Pozzallo e nella strada tra Nicolosi e Randazzo e in altri paesi limitrofi. Grandinate hanno interessato anche il Siracusano. Chicchi hanno imbiancato oltretutto il tratto di strada che collega Pachino con Ispica. La popolazione si è preoccupata soprattutto per la grandine caduta sui terreni e per le possibili conseguenze negative sulle future produzioni agricole, tra cui vi è il celebre pomodorino.

Gli altri dati sul maltempo: colpito il settore sudorientale

Il maltempo in Sicilia ha portato inoltre piogge e temporali soprattutto sul settore sudorientale della regione, tra Siracusano e Ragusano, ma anche nel Messinese. Secondo i primi dati raccolti sono caduti: