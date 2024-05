Maltempo in Lombardia: anche oggi rovesci e temporali, si alza il livello del Po

Non si placa l'ondata di maltempo in Lombardia. Gli effetti della perturbazione n.5 del mese continuano a farsi sentire nelle regioni del Nord e in particolare in Lombardia dove si è innalzato anche il livello del Po. Prorogata ancora l'allerta meteo arancione e gialla in buona parte della regione.

Lombardia, allarme maltempo per rischio piogge e idrogeologico

L'ondata di maltempo che ha colpito negli ultimi giorni la Lombardia è in attenuazione, ma tanti sono i danni e i disagi che le piogge torrenziali hanno causato in diversi comuni. Nel provincia di Varese, fra Montegrino Valtravaglia e Cugliate Fabiasco si è distrutta una strada richiedendo l'intervento della Protezione Civile, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Nella provincia di Mantova fortissime raffiche di vento che hanno rovesciato alcuni vagoni sui binari creando non pochi disagi alla circolazione.

A Milano i livelli dei fiumi Seveso e Lambro preoccupano meno dei giorni scorsi, ma in città non sono mancati i problemi. Diverse strade e sottopassi allagati, mentre la caduta di un albero ha bloccato la circolazione dei tram 2 e 14 con uno stop alla circolazione. Intanto si registra anche una vittima: si tratta del pensionato di Cantù (Como) disperso dopo che era caduto nelle acque del torrente Serenza in piena.

Posible #tornado ayer en el norte de #Italia 🇮🇹



Ráfagas muy fuertes de viento por posible tornado, hicieron volcar un tren de carga en Villa Poma, provincia de Mantua, en #Lombardía Italia. También se reportaron daños en viviendas e invernaderos

Vía @Centinela_35 pic.twitter.com/lLUWRImfIW — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 17, 2024

A Borgo Mantovano si è registrata una tromba d'aria che lasciato dietro di sé tantissimi danni. Alberto Borsari, il primo cittadino ha detto: "In tanti anni di sindaco non avevo mai visto i treni rovesciati per effetto del vento. Scene incredibili anche nelle vicine abitazioni in via Roma Sud a Villa Poma con tetti scoperchiati e distruzione di ogni cosa. Tantissime vie e scantinati allagati, così come la Rsa a Revere. Situazione davvero pesante. Per fortuna non si è fatto male nessuno".

Maltempo a Milano: record di pioggia

L'allerta meteo in Lombardia è stata prorogata per tutta la giornata di venerdì 17 maggio 2024 con tanto di allerta arancione e gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Intanto nella giornata del 16 maggio 2024 si è registrato un vero e proprio record di pioggia come segnalato da Marco Granelli, L'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, che sui social ha scritto: "Milano ieri ha vissuto una giornata molto difficile: 120-130 millimetri localizzati di pioggia, in un solo giorno, non era mai capitato negli ultimi 170 anni, e il record era 98 accaduto nel 1990. E non solo a Milano ma anche nei bacini dei fiumi che passano per Milano».

#Maltempo, da ieri portati a termine dai #vigilidelfuoco oltre 1.300 interventi tra #Lombardia e #Veneto: nelle due regioni il dispositivo di soccorso conta oltre 400 unità. Nella clip prosciugamenti Gessate (MI), zona Villa Fornaci [#16maggio 19:30] pic.twitter.com/mkF8wPsmF0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2024

La forte ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco in diverse zone da Gessate e Bellinzago per allagamenti, ma anche nella zona di Mantova, colpita da una fortissima perturbazione. Decine poi le richieste di intervento per caduta di alberi, tetti scoperchiati e allagamenti. Dati alla mano sono circa 1000 gli interventi di soccorso in tutta la regione.