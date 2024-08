Maltempo in Lombardia, pioggia, grandine e vento forte con molti disagi

La Lombardia è stata travolta da un forte ed intenso temporale nella giornata di ieri, martedì 27 agosto 2024. Piogge e rovesci hanno colpito l'Alto Milanese e il basso Varesino risparmiando la città di Milano. Danni e disagi in diverse zone.

Maltempo Lombardia: una forte grandinata nell'Alto Milanese e Varesino

Gli effetti della perturbazione numero 5 di agosto continuano a farsi sentire nelle regioni del Nord Italia colpite da una forte ondata di maltempo. Tra le più colpite c'è sicuramente la Lombardia che ha dovuto fare i conti con un violento nubifragio che ha interessato l'Alto Milanese e il basso Varesino senza però toccare la città di Milano. Una violenta grandinata si è registrata tra il Saronnese e il Comasco con danni e disagi anche alla mobilità. Basti pensare che diversi automobilisti in transito lungo l'A9, Como-Milano, sono stati costretti a fermarsi per la pioggia battente. Non solo, forti grandinate si sono registrate anche nei centri di Turate e Rovellasca.

Sono giorni di pioggia e tormenta in tutta la Lombardia, colpita da violenti nubifragi che hanno interessato anche le aeree del Bresciano, Varesotto, Lecchese e provincia di Bergamo. La zona di Brescia è stata travolta da una grandinata con chicci di grandine grandi come palline da golf. Tra le aree più colpite: i comuni di Coccaglio, Rovato, Erbusco, Adro, Capriolo e Cologne. Danni e disagi alla circolazione con tetti divelti e danni alle auto. Non solo, le forti piogge hanno causato disagi anche alla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Lecco-Sondrio con ritardi superiori anche ai 60 minuti.

Maltempo al Nord Italia: la Lombardia tra le più colpite dalle piogge

Le piogge torrenziali in Lombardia non hanno risparmiato nemmeno la zona del Bergamasco dove si è registrata una violenta grandinata nella zona della Val Seriana. Disagi alla circolazione lungo la statale 671, mentre a a Lovere, sul lago d’Iseo, le forti raffiche di vento hanno creato non poche difficoltà ad alcune imbarcazioni.

Anche la zona del Varesotto è stata travolta dal maltempo; in particolare il comune di Gavirate con forti grandinate che hanno trasformato le strade in fiumi di acqua e fango con strade allagate. Disagi importanti che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con squadre di mezzi e uomini.