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Maltempo in Lombardia, frane e grandine: alberi caduti in Brianza, evacuata una frazione

Maltempo intenso al Nord Italia: frane, esondazioni e numerose evacuazioni mettono in difficoltà soprattutto la Lombardia.
Clima21 Agosto 2026 - ore 10:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Foto di repertorio

Il maltempo torna a colpire duramente diverse zone d’Italia, con le condizioni più difficili soprattutto nelle regioni settentrionali. Intense precipitazioni, temporali violenti, grandinate e raffiche di vento stanno causando numerosi disagi. In varie località si segnalano frane, strade allagate, corsi d’acqua oltre i livelli di sicurezza e difficoltà negli spostamenti. La situazione più delicata riguarda la Lombardia, dove l’emergenza interessa in particolare le province di Brescia, Sondrio e Bergamo.

Maltempo in Lombardia, alberi caduti in Brianza e frane

Il maltempo continua a colpire con forza la Lombardia, soprattutto nelle zone montane e prealpine, causando numerosi problemi. In Valcamonica, nel Bresciano, smottamenti, colate di fango e fuoriuscite d’acqua hanno danneggiato infrastrutture e bloccato diverse strade. A Sonico, una grande quantità di acqua, rocce e detriti scesa dalla Val Rabbia ha invaso la statale 42 del Tonale e provocato il cedimento del ponte tra Rino e Sonico. Per garantire la sicurezza, sono state adottate misure preventive e 57 persone hanno dovuto lasciare temporaneamente le proprie abitazioni.

Gravi disagi si registrano anche nel territorio bergamasco, soprattutto in Alta Val Brembana. A Branzi una parte della scarpata è franata lungo la Strada Provinciale 2, mentre alcuni alberi caduti hanno colpito diverse auto parcheggiate. Sulla Strada Statale 470 sono iniziati i lavori per eliminare il fango e i detriti e consentire il ritorno alla normale circolazione. A Mezzoldo una frana ha invece bloccato il collegamento verso il Passo San Marco, nella zona della frazione Scaluggio. Anche in Val Seriana si sono verificati problemi, con una frana a Parre che ha portato alla chiusura della Strada Provinciale 49. Colate di fango hanno interessato inoltre la Strada Statale 671 nei pressi di Ponte Selva. A Schilpario, infine, 18 ragazzi sono rimasti in difficoltà dopo il rapido aumento del livello di un torrente e sono stati raggiunti e messi in salvo dai soccorritori.

Maltempo Lombardia, evacuata una frazione in Valtellina

La provincia di Sondrio è tra le aree lombarde maggiormente interessate dall’ondata di maltempo, con diverse situazioni di emergenza. A Teglio, l’aumento della portata del torrente Bondone ha causato l’uscita dell’acqua dagli argini, rendendo necessaria l’evacuazione dell’intera frazione. A Ponte in Valtellina, invece, la piena del bacino dei Forni ha provocato il cedimento di un ponte destinato ai pedoni. Per evitare rischi alla popolazione, l’area è stata temporaneamente interdetta e resta sotto controllo da parte dei tecnici.

Anche a Sondrio si sono registrati numerosi disagi a causa delle abbondanti piogge. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse occasioni per liberare dall’acqua cantine, autorimesse e sottopassi. Il Comune ha adottato ulteriori misure di sicurezza per prevenire possibili problemi. Tra queste è stata decisa la chiusura del Parco Adda Mallero. È stato inoltre vietato l’accesso al tratto comunale del Sentiero Valtellina, fino al miglioramento delle condizioni.

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