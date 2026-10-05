Meteo: settimana al via con clima mite, ma sta per cambiare qualcosa!

Dopo un weekend dalle caratteristiche più estive che autunnali, all’inizio di questa nuova settimana cominceranno a farsi strada i primi segnali di un cambiamento della circolazione atmosferica, con un parziale cedimento dell’alta pressione, che favorirà una maggiore nuvolosità e un incremento dell’instabilità, a causa anche dell’arrivo di una perturbazione (la n.1 di ottobre) i cui effetti saranno evidenti soprattutto martedì 6, ma sempre in presenza di una massa d’aria un po’ più calda della norma.

Le proiezioni per i giorni successivi sono ancora affette da un ampio margine di incertezza. Tuttavia, sembra che la situazione possa diventare più dinamica, con il transito di un’altra perturbazione più estesa e organizzata che, tra la fine di mercoledì 7 e giovedì 8, attraverserà l’Italia lasciando gli ultimi effetti nella giornata di venerdì 9 quando le correnti più fresche che la seguono potrebbero invadere le nostre regioni favorendo un deciso calo termico con temperature finalmente più autunnali. Si raccomanda, comunque, di seguire i prossimi aggiornamenti per avere una conferma o meno di questa tendenza.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 5 ottobre

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso o velato al Centro-Nord e in Sardegna, schiarite molto più ampie al Meridione. Al mattino qualche pioggia possibile sulle Alpi orientali; nel pomeriggio sulle Alpi centrali e isolatamente fin verso i settori alpini occidentali, rovesci possibili sui i settori interni della Sardegna e in Toscana, sporadicamente sull’Appennino; fenomeni anche sottoforma di temporali. Dalla sera e nella notte aumento dell’instabilità tra Sardegna e regioni centrali.

Temperature sempre al di sopra delle medie stagionali: massime in generale fra 22 e 27 gradi, ma con punte anche leggermente più elevate nelle regioni tirreniche, e in Sardegna dove si potranno toccare ancora i 30 gradi. Venti meridionali sui mari di ponente, ancora moderati intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 6 ottobre

Al mattino schiarite ampie al Nord-Est e sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove, con isolate piogge o rovesci fra bassa Toscana, Abruzzo, Lazio, nord della Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell’Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle Isole, in estensione al nord della Campania alla sera.

Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove; valori ancora oltre la norma, con picchi di 30 gradi nella Sardegna meridionale. Ventoso sui settori di ponente, correnti meridionali, mari localmente molto mossi.