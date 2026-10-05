Meteo: 8-9 ottobre con diffuso maltempo autunnale! Piogge e calo termico

Tempo perturbato e più autunnale nella seconda parte della settimana per il transito di una parte perturbazione atlantica, accompagnata da un vortice di bassa pressione che lentamente scivolerà da nord verso sud. Tra giovedì 8 e venerdì 9 il maltempo dovrebbe coinvolgere un po’ tutta l’Italia con numerose piogge e possibili rovesci o temporali. Assisteremo anche ad un deciso rinforzo dei venti.

Giovedì, in particolare, soffierà una intensa ventilazione da sud con i mari generalmente molto mossi; il clima, nonostante il maltempo, che interesserà soprattutto il Centro-Nord e la Campania, resterà mite con addirittura dei rialzi attesi sul versante adriatico e al Sud dove si toccheranno i 27-28 gradi.

Poi venerdì con la rotazione dei venti verso nord, le temperature inizieranno a calare, facendo registrare valori elevati solo sul settore dell’Adriatico meridionale e in quello ionico.

Nel weekend del 10-11 ottobre piogge residue e ulteriore calo termico al Sud: la tendenza meteo

Sabato 10 l’area depressionaria si sarà spostata verso sud con una residua instabilità che coinvolgerà ancora le regioni meridionali dove è atteso un ulteriore calo termico. Secondo le attuali proiezioni, nella giornata di domenica 11 dovrebbe tornare un tempo stabile e per lo più soleggiato in tutto il paese con temperature più vicine alla norma e intorno ai 20 gradi, salvo punte di 25 in Sicilia e Sardegna.

Il tempo dovrebbe rimanere stabile e anticiclonico anche nei primi giorni della prossima settimana con un possibile aumento delle temperature verso valori nuovamente ben oltre la norma.