Maltempo in Lazio e in Campania: ecco cosa è accaduto

Anche nella giornata di ieri, domenica 11 giugno 2023, il maltempo si è abbattuto su diverse regioni del Centro-Sud tra cui Lazio e Campania, causando non pochi disagi, sopratutto alla circolazione.

Maltempo Lazio e Campania

Nel Lazio, i violenti nubifragi di ieri hanno colpito in particolare la provincia di Latina, con quasi 100mm di pioggia caduti in località di Sezze, completamente travolta da un’alluvione. Moltissimi i disagi proprio a Sezze, con strade trasformate in fiumi, frane, smottamenti e automobili bloccate nell’acqua. La diga che si trova a monte del paese non è riuscita a contenere il volume d’acqua che si è accumulata durante la pioggia, riversandola così su campi agricoli e sulle strade. Le autorità sono state costrette a chiudere strade e ponti. Le abbondanti piogge non hanno risparmiato nemmeno la località di Latina Scalo, sono stati infatti ben 46 i millimetri di acqua accumulata.

Maltempo in Campania

Anche in Campania la situazione non è stata delle migliori. Abbondanti piogge hanno interessato la provincia di Napoli, A Casalnuovo sono caduti 87mm di acqua, mentre 68mm sono caduti a Volla. 42mm di acqua sono invece caduti a Caivano, 29mm a San Sebastiano al Vesuvio e 27mm a Ercolano.

Anche in provincia di Caserta la pioggia non è mancata: si segnalano infatti 29mm di acqua caduta nella località di Santa Maria Capua Vetere e 23mm a Pignataro Maggiore.