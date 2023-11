Maltempo in Italia: quando arriva la neve e dove?

Foto di repertorio

Nuova ondata di maltempo in Italia. Sono in arrivo: freddo, pioggia, ma anche neve. In diverse zone montuose si attendono nuovi fiocchi di neve per poter dare il via nel migliore dei modi alla stagione sciistica. Dove cadrà la neve? Ecco le zone dove si attendono, nei prossimi giorni, altri fiocchi e soprattutto quando è prevista la coltre bianca nelle varie località italiane.

Previsioni meteo: il maltempo riporta la neve sull'Italia, quando e dove?

La perturbazione numero dieci del mese di novembre porterà sull'Italia nuovo maltempo e coinvolgerà soprattutto le regioni centro-meridionali e inizialmente anche la Liguria e l’Emilia Romagna, con precipitazioni a tratti intense e localmente temporalesche. Il vortice di bassa pressione sarà poi in successivo lento movimento verso sud fino a portarsi giovedì nella zona fra la Sicilia e la Tunisia. La fase perturbata sarà accompagnata da un nuovo temporaneo calo delle temperature causato dall’afflusso di aria fredda alle spalle del fronte. Per venerdì è prevista una tregua, ma da sabato vi sarà una probabile irruzione di un nuovo fronte di aria fredda, questa volta di origine artica. Le tendenze meteo ci preannunciano l'arrivo di freddo ancora più pungente.

La quota neve? Mercoledì 22 novembre fiocchi sono attesi a 1300-1500 metri lungo l’Appennino centrale. Si prevede che le temperature minime saranno ovunque in calo. Le massime saranno in diminuzione al Centro-Sud, in rialzo in Liguria ed Emilia Romagna.

Nella giornata di venerdì 24 novembre si conferma un netto miglioramento del tempo sulle regioni adriatiche e meridionali, ma a fine giornata, a partire dal settore alpino, potremo assistere alle prime deboli nevicate nel settore centro-orientale di confine.

Ultimo weekend di novembre all'insegna del freddo artico

La perturbazione numero 11 del mese di novembre 2023 porterà freddo artico su tutta Italia nell'ultimo weekend del mese. Si attendono fiocchi, secondo le ultime tendenze meteo, sul medio versante adriatico. La neve potrebbe cadere anche sotto i 1000 metri. Più copiosa cadrà, invece, lungo la barriera alpina centrale e orientale fino a fondovalle, con qualche fiocco di neve atteso fino in Alto Adige e in Carnia.