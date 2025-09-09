Maltempo in Italia, piogge e locali temporali: quali sono le regioni a rischio?

Un'ondata di maltempo sta per colpire l’Italia a causa dell’arrivo di una forte perturbazione di origine atlantica. A partire da oggi, martedì 9 settembre, si prevedono piogge intense, temporali e locali nubifragi che inizieranno dalle regioni settentrionali per poi estendersi progressivamente al centro e al sud nel corso della settimana. Il peggioramento delle condizioni meteo sarà accompagnato da un generale calo delle temperature. Il tempo tornerà a migliorare verso la fine della settimana, con il ritorno del sole previsto nel weekend.

Meteo, maltempo in Italia, ecco quali regioni saranno colpite

Le precipitazioni inizieranno a colpire inizialmente il Nord Italia, dove già dalle prime ore del mattino si registreranno rovesci sparsi, con piogge di media intensità in particolare sul Veneto. Nel corso del pomeriggio il tempo resterà incerto, ma sarà tra la sera e la notte che il peggioramento si farà più marcato, con piogge più estese e abbondanti, soprattutto su Lombardia e aree del Triveneto.

Al Centro, i primi segnali del cambiamento arriveranno già in mattinata, con precipitazioni iniziali sulla Toscana e locali piovaschi sulla Sardegna. Con l’avanzare della giornata, l’instabilità atmosferica si intensificherà, portando nuvolosità densa e piogge più consistenti anche sul resto delle regioni centrali. La fase più intensa del maltempo è prevista nelle ore notturne, con temporali forti su Toscana, Lazio e gran parte della Sardegna.

Diverso lo scenario al Sud, dove la giornata sarà caratterizzata da un progressivo aumento delle nubi e da un clima più umido, ma senza precipitazioni rilevanti. Mercoledì 10 settembre la perturbazione raggiungerà il suo apice sulle regioni centrali, con temporali violenti. Rischio elevato di nubifragi localizzati in Liguria, Sardegna, alto Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Emilia-Romagna e lungo le coste tirreniche fino alla Campania.

Meteo Italia, tempo in miglioramento da lunedì 15 settembre

A partire da lunedì 15 settembre, un ampio campo di alta pressione, alimentato sia da masse d’aria di origine azzorriana che africana, si estenderà nuovamente verso l’Europa centro-occidentale, coinvolgendo anche l’Italia. Questo promuoverà condizioni di tempo stabile e un ritorno a temperature decisamente estive.

L’alta pressione fungerà da vera e propria barriera contro le perturbazioni atlantiche, che saranno costrette a deviare verso latitudini più settentrionali del consueto. Di conseguenza, il nostro Paese godrà di giornate soleggiate e clima stabile, con caratteristiche più simili a quelle di fine agosto che non a un tipico settembre inoltrato.

Le temperature subiranno un nuovo rialzo, in particolare nelle regioni centrali e meridionali, oltre che in Sicilia e Sardegna, dove si registreranno valori ben al di sopra della norma stagionale. In diverse aree si potranno toccare punte di 30-32°C, o addirittura superiori nei settori interni e lontani dalla costa.