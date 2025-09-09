FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Italia, piogge e locali temporali: quali sono le regi...

Maltempo in Italia, piogge e locali temporali: quali sono le regioni a rischio?

Una nuova perturbazione sta per colpire l'Italia, in arrivo forti temporali e violenti nubifragi: ecco le zone più a rischio
Clima9 Settembre 2025 - ore 10:08 - Redatto da Meteo.it
Clima9 Settembre 2025 - ore 10:08 - Redatto da Meteo.it

Un'ondata di maltempo sta per colpire l’Italia a causa dell’arrivo di una forte perturbazione di origine atlantica. A partire da oggi, martedì 9 settembre, si prevedono piogge intense, temporali e locali nubifragi che inizieranno dalle regioni settentrionali per poi estendersi progressivamente al centro e al sud nel corso della settimana. Il peggioramento delle condizioni meteo sarà accompagnato da un generale calo delle temperature. Il tempo tornerà a migliorare verso la fine della settimana, con il ritorno del sole previsto nel weekend.

Meteo, maltempo in Italia, ecco quali regioni saranno colpite

Le precipitazioni inizieranno a colpire inizialmente il Nord Italia, dove già dalle prime ore del mattino si registreranno rovesci sparsi, con piogge di media intensità in particolare sul Veneto. Nel corso del pomeriggio il tempo resterà incerto, ma sarà tra la sera e la notte che il peggioramento si farà più marcato, con piogge più estese e abbondanti, soprattutto su Lombardia e aree del Triveneto.

Al Centro, i primi segnali del cambiamento arriveranno già in mattinata, con precipitazioni iniziali sulla Toscana e locali piovaschi sulla Sardegna. Con l’avanzare della giornata, l’instabilità atmosferica si intensificherà, portando nuvolosità densa e piogge più consistenti anche sul resto delle regioni centrali. La fase più intensa del maltempo è prevista nelle ore notturne, con temporali forti su Toscana, Lazio e gran parte della Sardegna.

Diverso lo scenario al Sud, dove la giornata sarà caratterizzata da un progressivo aumento delle nubi e da un clima più umido, ma senza precipitazioni rilevanti. Mercoledì 10 settembre la perturbazione raggiungerà il suo apice sulle regioni centrali, con temporali violenti. Rischio elevato di nubifragi localizzati in Liguria, Sardegna, alto Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Emilia-Romagna e lungo le coste tirreniche fino alla Campania.

Meteo Italia, tempo in miglioramento da lunedì 15 settembre

A partire da lunedì 15 settembre, un ampio campo di alta pressione, alimentato sia da masse d’aria di origine azzorriana che africana, si estenderà nuovamente verso l’Europa centro-occidentale, coinvolgendo anche l’Italia. Questo promuoverà condizioni di tempo stabile e un ritorno a temperature decisamente estive.

L’alta pressione fungerà da vera e propria barriera contro le perturbazioni atlantiche, che saranno costrette a deviare verso latitudini più settentrionali del consueto. Di conseguenza, il nostro Paese godrà di giornate soleggiate e clima stabile, con caratteristiche più simili a quelle di fine agosto che non a un tipico settembre inoltrato.

Le temperature subiranno un nuovo rialzo, in particolare nelle regioni centrali e meridionali, oltre che in Sicilia e Sardegna, dove si registreranno valori ben al di sopra della norma stagionale. In diverse aree si potranno toccare punte di 30-32°C, o addirittura superiori nei settori interni e lontani dalla costa.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima8 Settembre 2025

    Allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    Scatta l'allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le zone a rischio.
  • Meteo, dopo il caldo torna il maltempo da Nord a Sud con calo delle temperature: le previsioni
    Clima8 Settembre 2025

    Meteo, dopo il caldo torna il maltempo da Nord a Sud con calo delle temperature: le previsioni

    Alta pressione in indebolimento al Centro-Nord, mentre piogge e temporali al Nord. Le previsioni meteo di inizio settimana.
  • Meteo, un’ondata di caldo anomalo nel primo weekend di settembre in Italia: le previsioni
    Clima6 Settembre 2025

    Meteo, un’ondata di caldo anomalo nel primo weekend di settembre in Italia: le previsioni

    L'anticiclone torna con caldo e temperature in aumento nel primo fine settimana di settembre 2025.
  • Meteo, weekend di stampo estivo in Italia con sole e temperature in aumento: le previsioni
    Clima5 Settembre 2025

    Meteo, weekend di stampo estivo in Italia con sole e temperature in aumento: le previsioni

    Il primo fine settimana di settembre 2025 è nel segno dell'anticiclone con caldo e sole lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Tendenza9 Settembre 2025
Meteo, da venerdì 12 settembre tempo in miglioramento con poche piogge. La tendenza
Venerdì ci lasceremo alle spalle l'intensa fase di maltempo che segnerà la parte centrale della settimana. Gli aggiornamenti meteo
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
Tendenza8 Settembre 2025
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
La perturbazione n.3 giovedì 11 settembre porterà temporali anche all'estremo Sud oltre ad un generale calo delle temperature: la tendenza meteo.
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Tendenza7 Settembre 2025
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Una nuova perturbazione avanza verso l'Italia: la parte più attiva arriverà mercoledì 10 settembre, portando piogge localmente intense.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 09 Settembre ore 15:40

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154