Maltempo in Germania: trasporti in tilt e centinaia e centinaia di persone fuori casa

Anche la Germania è stata colpita da una violenta ondata di maltempo. In particolare è il Sud della Germania ad essere stato letteralmente devastato dalle piogge torrenziali e battenti che hanno causato allagamenti, danni e disagi a centinaia di cittadini costretti a lasciare le proprie case. Nonostante l'allerta meteo sia rientrata, l'emergenza e i danni dell'alluvione sono ancora tanti.

Maltempo Germania: alluvione in Baviera, 4 morti

E' partita la conta dei danni e delle vittime nella Germania del Sud fortemente colpita da un'ondata di maltempo senza precedenti. Piogge torrenziali e grandinate hanno interessato la Baviera, stato nel sud-est della Germania, dove nonostante l'allerta meteo è ancora emergenza per gli ingenti danni provocati dalla alluvione. In Baviera è caduta tanta di quell'acqua che diversi fiumi e torrenti hanno rotto gli argini provocando allagamenti in diverse cittadine e villaggi nel sud della Germania. In particolare a registrare danni e disagi importanti: Lander di Baviera e Baden-Württemberg.

Regensburg (Ratisbona) ha dichiarato lo stato d'emergenza. L'acqua del Danubio continua a salire, al punto misurazione ha raggiunto un livello di 5,80 m nelle prime ore del mattino, 5,90 m alle 7. Martedì scorso, il valore medio era ancora di circa 2,70 m.

Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza e sono centinaia e centinaia i cittadini tedeschi che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, in alcuni casi anche in elicottero. L'allarme non è ancora rientrato, visto che le autorità locali hanno comunicato che il livello dei torrenti potrebbe nuovamente aumentare. A Esslingen am Neckar, cittadina vicino Stoccarda, visto l'allarme piogge si è iniziati a costruire una diga temporanea per evitare che il centro cittadino sia spazzato via dall'acqua del fiume Neckar.

Germania, allarme maltempo: Olaf Scholz "è una catastrofe", stop ai treni per Monaco

Intanto le autorità locali in Germania hanno comunicato 4 vittime per l'alluvione: due persone sono state ritrovate morte in un edificio della città di Schorndorf, a nord-est di Stoccarda, mentre il corpo di una donna di 43 anni è stato ritrovato in un edificio nella città di Schrobenhausen. Durante il fine settimana l'ultima vittima: un vigile del fuoco di 42 anni. Intanto proseguono le ricerche di un altro vigile del fuoco disperso durante le operazioni di soccorso in Baviera.

LAMENTABLE

Continúan las fuertes lluvias y graves inundaciones en el sur de Alemania

Amplias zonas de Baviera y Baden-Württemberg, han sido evacuadas por miles de personas y varios municipios han declarado el estado de emergencia. Carreteras y autopistas afectadas

Vía… pic.twitter.com/jfdFmwZoaQ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 3, 2024

Dopo l'alluvione, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la ministra degli Interni Nancy Faeser hanno fatto visita ai due stati della Germania del Sud colpiti dall'alluvione per portare il loro sostegno e sottolineano l'importanza di non trascurare il cambiamento climatico. «È la quarta volta in quest'ultimo anno che mi reco in un'area in cui è successo qualcosa. Anche questo è un segnale. Non dobbiamo trascurare il compito di fermare il cambiamento climatico causato dall'uomo. È un monito che dobbiamo trarre da questo evento e da questa catastrofe» sono state le parole del cancelliere tedesco pronunciate ai cittadini colpite dall'alluvione a Reichertshofen. Intanto, vista l'emergenza meteo, sono state interrotte anche tutte le linee ferroviarie da Stoccarda, Würzburg e Norimberga verso Monaco di Baviera.