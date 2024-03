Maltempo in Francia: morti e dispersi per allagamenti e frane. Le immagini

La forte ondata di maltempo in Francia ha causato morti e dispersi. Il bilancio delle vittime è salito a tre. Le violente tempeste che hanno colpito il sud-est della Nazione hanno causato anche ingenti danni. Ecco le ultime news.

Maltempo in Francia: vittime, dispersi e ingenti danni a causa della pioggia battente

Il forte maltempo che ha colpito la Francia, soprattutto nelle zone di Sud-Est, ha causato vittime. Le piogge torrenziali hanno fatto sì che i fiumi straripassero in poche ore e la furia dell'acqua ha travolto tutto quello che incontrava sul suo cammino. Sono stati ritrovati dai soccorritori a Goudargues, nel dipartimento francese del Gard, i corpi senza vita di due donne che erano dirette in Spagna. Il veicolo su cui viaggiavano è stato travolto dalla furia dell'acqua. Le donne avevano chiamato i soccorsi dicendo di essere in difficoltà, ma poi la telefonata era stata interrotta. Non c'era più nulla da fare per loro. Sempre nel Gard è stato ritrovato il corpo della terza vittima, un 62enne belga.

ALERTE - Six personnes, dont deux enfants, sont portées disparues dans le Gard, emportées par les crues en tentant de traverser des ponts en voiture.

Plusieurs cours d'eau débordent après les fortes pluies.pic.twitter.com/PKaixDQiSM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 10, 2024

Tra i dispersi ci sono un uomo e i suoi due figli che pare siano stati travolti dall'acqua a bordo della loro auto sul ponte Dions, un villaggio che conta circa 500 abitanti a nord di Nimes, e una persona nel dipartimento dell'Ardèche. La mamma dei due bimbi si trova in ospedale. Le ricerche del marito e dei figli continuano senza sosta, ma fino ad ora è stata ritrovata completamente vuota e a valle solo l'auto di famiglia.

Al menos tres muertos y cuatro desaparecidos por el temporal en el sur de #Francia. El país ha declarado en diez regiones el nivel de alerta naranja debido al riesgo de avalanchas, intensas lluvias, viento e inundaciones https://t.co/wtyyKgLT5L — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) March 11, 2024

Numerosi gli allagamenti. Vigili del fuoco e soccorritori stanno lavorando incessantemente da ore e ore in ben quattro dipartimenti della zona sud-orientale della Francia. Si stima inoltre che le precipitazioni totali abbiano raggiunto i 150 millimetri. In generale nel Sud-Est della Francia è caduto in poche ore il volume d'acqua che di solito cade in un intero mese.

Intempéries. Deux enquêtes ouvertes pour disparitions inquiétantes suite aux inondations de cette nuit.

1/ Un corps découvert 2/Un véhicule découvert en contrebas du pont submersible de Dions. Présence de la procureure sur ce lieu de recherches d’un père et 2 enfants. @sdis30 pic.twitter.com/T6NrMpXP7H — Procureure Nîmes (@ProcureureNIMES) March 10, 2024

Allerta arancione per l'intera giornata di oggi

Nel frattempo continua l'allerta arancione in sei dipartimenti francesi anche per l'intera giornata di oggi a causa dei fiumi ingrossati.