Il maltempo devasta la Francia con grandine e allagamenti | FOTO E VIDEO

La Francia, compresa la regione parigina, è stata travolta da una violenta ondata di maltempo nelle ultime 48 ore. Resta l'allerta meteo arancione in 28 dipartimenti per via anche della tempesta di grandine che ha devastato il Paese.

Francia devastata dalla pioggia e grandine

Sono stati giorni di grande paura in Francia a causa della tempesta di pioggia e grandine con le strade di diverse località trasformate in fiumi. Disagi e danni sono stati registrati a Rouen dove una signora, di circa 30 anni, è stata travolta dalla tempesta finendo intrappolata sotto un'automobile. Niente da fare per la donna che è stata ritrovata senza vita. Il maltempo ha colpito anche le regioni di Landes e di Gers dove la grandine è caduta sotto forma di grandi chicchi bianchi paragonabili a delle palline da golf.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nel fine settimana la #Francia, provocando una vittima.Météo-France ha revocato la vigilanza arancione in 22 dipartimenti, compresi quelli della regione parigina, ma in altri 28, situati principalmente nel NE del Paese, resta l'allerta https://t.co/1tMrq6u2XY — Kurosh1974 (@Kurosh_74) June 5, 2022

Nel giro di pochissime ore si sono accumulati fino a 50 mm di acqua creando disagi ingenti alla viabilità. Non solo, l'ondata di maltempo ha causato danni importanti anche alla vegetazione locale travolta da raffiche di vento che hanno toccato anche i 100km/h.

La violenta grandinata si è fatta sentire anche a Tours, Blois e Chartres e nella regione di Parigi con chicchi di grandine dal diametro di 5 centimetri. Météo-France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha confermato l'allerta meteo di colore arancione in 28 dipartimenti del Paese per "grandinate, raffiche di vento localmente superiori a 100 km/h, piogge intense, marcata attività elettrica".

De gros dégâts cet après midi dans le #puydedome proche de #puyguillaume suite aux #orages et la #grele

La presque totalité des toitures sont détruites dans le village de bonhomme@KeraunosObs pic.twitter.com/0wqM40XVwx — David BOURNADET (@DavidBournadet) June 4, 2022

Tempesta di pioggia in Francia: 1 morto e 15 feriti

Una tempesta di pioggia e grandine di questa portata non si era mai vista negli ultimi tempi in Francia. A sottolinearlo è stato Gérald Darmanin, il ministro dell'Interno di Parigi: "E' la prima volta in vent’anni". Si tratta di un'ondata di maltempo senza precedenti visto che la bufera di gradine ha colpito 65 dipartimenti del paese lasciando ben 15mila persone senza corrente elettrica. Non solo, il ministro ha anche riferito che la grandinata ha causato danni rivelanti anche alle infrastrutture e all'agricoltura locale.

Durante las últimas horas de ayer sábado y la madrugada de domingo las tormentas en #Francia han sido muy intensas en algunos casos como podemos comprobar en este video(nótese el gran tamaño del granizo al impactar con el agua)😓😓 https://t.co/LLbZ77rqAo — Davidd (@Noainmeteo) June 5, 2022

Oltre ai danni alla viabilità e alla vegetazione, la tempesta ha causato anche la morte di una persona e 15 feriti. Al momento uno di questi riversa in gravissime condizioni. Gérald Darmanin, il ministro dell'Interno di Parigi, ha comunicato che chiederà al governo lo stato di calamità naturale visto che la tragica tempesta ha richiesto l'intervento di 2.500 uomini impegnati a rispondere alle richieste di 3.200 interventi di soccorso.