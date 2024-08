Maltempo in Emilia Romagna tra grandine, vento forte e allagamenti: un fulmine incendia un ristorante

L'ondata di maltempo in Emilia Romagna ha portato temporali, pioggia battente, vento forte, fulmini e grandine in diverse zone. La forte perturbazione, nel primo pomeriggio di martedì 27 agosto 2024, ha colpito soprattutto il Bolognese e la provincia di Forlì-Cesena. Ecco cosa è successo e alcune immagini dei danni provocati dalla grandine e dai fulmini che si sono abbattuti sul territorio causando soprattutto l'incendio di un ristorante in provincia di Bologna.

Maltempo in Emilia Romagna: la situazione a Bologna e Provincia

Il maltempo in Emilia Romagna, durante il pomeriggio del 27 agosto, si è spostato dapprima nel Reggiano e nel Modenese e poi è arrivato a colpire soprattutto la zone del Bolognese. La linea temporalesca, infatti, ha interessato la zona della città felsinea e della sua Provincia con piogge intense, grandinate e fulmini. Proprio un fulmine ha causato i maggiori danni dopo aver centrato in pieno un ristorante a Granarolo, in provincia di Bologna. Poco prima, a Reggio, un altro fulmine aveva incendiato un nido di cicogne.

In centro città si è registrato, invece, un acquazzone con forti tuoni e raffiche di vento. A causa del temporale il traffico si è presto congestionato. Il ponte di via Stalingrado è risultato essere completamente bloccato. In tangenziale e in autostrada, ma anche per le varie vie di città e provincia, auto e moto hanno cercato riparo sotto le tettoie.

No ma tranquilli sono solo due gocce !! 😱#Bologna pic.twitter.com/aKw6aqqobe — Pablita  🍀#CloversForAssange🍀 (@saluti37) August 27, 2024

Forti piogge hanno causato allagamenti anche a Castel Maggiore, Borgo Panigale, Santa Viola, oltre che a Sant’Agata Bolognese. Diversi rami e alberi, a causa del forte vento, sono caduti a Calderara di Reno e sulla Porrettana, intralciando la viabilità.

Problemi anche all'aeroporto di Bologna dove il volo Ryanair da Barcellona è stato costretto a riattaccare per dirigersi verso un altro aeroporto.

Problemi nella provincia di Forlì - Cesena

L'intensa perturbazione ha portato grossi chicchi di grandine in Romagna. Tra Forlì, Villafranca, San Tome', Longana, San Leonardo, Santa Maria Nuova di Bertinoro e Ronta si sono verificati: temporali intensi e grandinate.

Allagamenti e smottamenti si sono registrati tra Civitella, Dovadola e Modigliana.