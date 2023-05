Maltempo Emilia Romagna, allagamenti e danni ingenti; la situazione pare critica soprattutto a Cesena | Le immagini

A causa della forte ondata di maltempo in Emilia Romagna, dei vari allagamenti e dei vari fiumi pronti a esondare o già esondati si registrano ingenti danni in diverse zone della regione. La situazione è critica soprattutto tra Imola e Faenza e a Cesena. Si corre contro il tempo per cercare di portare in salvo tutte le persone e mettere al sicuro coloro che sono ancora a rischio. Si attende ancora la piena di numerosi corsi d'acqua e nelle prossime ore le situazioni di criticità potranno solo che aumentare. Ecco le ultime news su quanto sta accadendo.

Maltempo in Emilia Romagna: la furia dell'acqua travolge tutto

In Emilia-Romagna ci sono diverse zone in ginocchio dopo un'altra giornata di maltempo. La situazione più drammatica si registra a Cesena dopo l'esondazione del fiume Savio. Diverse persone sono ancora bloccate sui tetti o ai piani alti delle loro abitazioni.

🔴 Due creature bloccate con la famiglia nella casa allagata a Castrocaro Terme (FC). A salvare le due bimbe e i genitori è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna. Nella foto sono entrambe al sicuro e sorridenti#alluvione #EmiliaRomagna #16maggio pic.twitter.com/QERffRLnJS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 16, 2023

Qualcuno è riuscito a mettersi in salvo da solo nuotando tra acqua, fango, cassonetti e auto inghiottite o pronte a semi-galleggiare. Altre persone sono state salvate da vigili e volontari della Protezione civile che stanno lavorando duramente da ore e ore e che chiedono che possano essere inviati sul posto più mezzi e altri operatori per poter far fronte a tutte le richieste di aiuto nel minor tempo possibile.

Si registrano oltretutto frane sull'Appennino. Molte zone e Comuni sono in grosse difficoltà e risultano completamente isolati. Diverse le strade interrotte dopo essere state liberate qualche giorno fa.

🔴Allerta Maltempo aggiornamento ore 18, chiuse le SP 7 “Valle dell’Idice”, SP 51 “Medicina-Bivio Selice", SP 31 “Colunga”, SP 36 “Val di Zena”, SP 80 “Cardinala”, SP 30 “Trentola”, SP 50 “Sant’Antonio”, SP 33 “Casolana” e SP 68 “Val d’Aneva”#BolognaMetropolitana pic.twitter.com/lLH05ZbHvP — CittàmetroBologna (@cittametrobo) May 16, 2023

Nelle ultime ore ha ceduto l'argine del Lamone a Faenza anche dal lato sinistro e si sta allagando tutto. Vi sono allagamenti in corso. L'acqua scorre verso il centro. L'invito è quello di non pensare più a mettere in salvo le proprie cose, ma di salire ai piani alti senza mettere a rischio la propria incolumità.

Allagata perfino Riccione, dove anche al Pronto Soccorsi si registrano alcune criticità a causa dell'acqua ed è stato prontamente chiuso. Coinvolti anche i reparti di cardiologia, oculistica e diabetologi. Le visite sono state interrotte e i pazienti sono stati evacuati, sul posto il personale della Protezione civile.

A Forlì ha esondato il Montone. Le persone evacuate in Emilia Romagna sono ormai ben oltre un migliaio, la maggior parte nel Ravennate.

“I cambiamenti climatici non esistono.”



Se solo esistessero per coloro che li negano……#EmiliaRomagna pic.twitter.com/zg4ueEAL49 — Le bimbe di Elly e Peppe 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@BimbePeppe) May 16, 2023

I sindaci hanno scelto di chiudere le scuole anche domani, mercoledì 17, a Bologna e negli altri Comuni colpiti e hanno invitato i lavoratori a optare il più possibile per lo smartworking in modo da limitare al minimo gli spostamenti.

L'allarme non cessa e a Ravenna, Cervia, Forlì e Faenza, i sindaci hanno invitato i loro cittadini alla prudenza e a lasciare i piani terra. Stesso avviso anche per gli abitanti di San Lazzaro di Savena per il rischio esondazione dei fiumi: Savena, Idice e Zena.

Situazione fiumi in Emilia Romagna

Diversi fiumi in Emilia Romagna hanno superato il livello 3 (allarme) della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento. Su 12 corsi d'acqua quelli a preoccupare sono: Savena, Lamone, Sillaro, Senio, Savio, Marecchia, Pisciatello, Marzeno, Ausa, Uso, Montone e Voltre. Sul Voltre, affluente del Ronco, si è già superato il massimo storico - rispetto agli ultimi 20 anni - di 1,82 metri di livello idrometrico. L'0nda di piena ha fatto registrare 2,46 metri.

Sono oltretutto in innalzamento i livelli di altri fiumi della Romagna e del bolognese: Ronco, Conca, Rabbi, Samoggia, Lavino, Idice e Quaderna, già interessati dal maltempo di inizio maggio.