Maltempo in Calabria: allagamenti e disagi in provincia di Cosenza - VIDEO

Nella giornata di ieri, venerdì 26 maggio 2023, un violento temporale con piogge incessanti si è abbattuto sul cosentino, provocando allagamenti e disagi per la viabilità. Si registrano picchi di oltre 40mm di acqua: 43mm a Trenta, 38mm a Diodato (frazione di Cosenza), 29mm a Castrovillari, 11mm a Cosenza. Diversi smottamenti del terreno si sono verificati a Donnici a causa delle piogge.

Maltempo in Calabria: stade e scantinati allagati

L'acqua e il fango hanno letteralmente invaso la strada provinciale 241, in contrada Albicello. I Vigili del Fuoco, hanno provveduto ad evacuare alcuni animali presenti all’interno di un canile comunale. Nella zona trova ubicazione anche un centro sportivo.

Molteplici i disagi per la viabilità

Moltissimi i disagi per la viabilità, in particolar modo anche sulla strada che collega Piano Lago e Figline Vegliaturo. Numerosi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per liberare gli scantinati dall'acqua e rimuovere i detriti lungo le strade della provincia di Cosenza.

Sull'A2, il tratto che collega Cosenza e Rogliano è stato completamente inondato dall’acqua piovana. Anche altre zone della Calabria sono state colpite dai temporali e dalle forti piogge sempre nella giornata di ieri. Si registrano ben 26mm di acqua alla Limina, nel Reggino, 24mm a Fabrizia e 18mm a Mongiana, in provincia di Vibo Valentia.