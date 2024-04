Maltempo in Arabia Saudita: pioggia e grandine, tanti allagamenti. Le immagini

La forte ondata di maltempo in Arabia Saudita ha portato pioggia intesa e grandine sul Paese. Il risultato? Si sono verificati numerosi allagamenti e diversi disagi. Ecco le ultime news e le immagini su quanto è accaduto nelle ultime ore.

Maltempo in Arabia Saudita: la situazione

A causa del maltempo in Arabia Saudita si sono verificate forti grandinate. Chicchi molto grossi sono caduti soprattutto ad Al Namas, parte della regione di Asir. Qui si sono registrati danni significativi. Oltre alla grandinata intensa si sono registrate anche piogge intense e moderate. Nella città di Abha e Khamis Mushayt, insieme ai governatorati di Rijal Alma’, Al Namas e Tanuma, sono state rese impraticabili o sono divenute completamente bianche sia strade principali che le vie secondarie. Affinché fosse possibile ripristinare la regolare viabilità sono dovuti intervenire le autorità locali.

🌧☔️🌊🇸🇦 ¡#Lluvias torrenciales, #granizadas e inundaciones en #ArabiaSaudita!



Desde el pasado fin de semana se han registrado eventos extremos de precipitación en el sur y suroeste del país árabe, como en la provincia de Asir y Arafat.



Vía: @ChaudharyParvez pic.twitter.com/nzdhFK1O0o — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) April 3, 2024

Piogge intense si sono verificate anche tra: Balqarn, Barq, Mahayil, Al Majaridah, Sarat Ubaida, Ahad Rufaidah e città associate ai governatorati di Tarib, Al Amwah e Bisha. In alcune valli di queste zone si sono registrati allagamenti improvvisi per via della mancanza di possibilità dell'acqua di defluire correttamente.

Negli ultimi anni, a causa del cambiamenti climatici, l'Arabia Saudita è sempre più soggetta a violente piogge che creano delle inondazioni anche nei centri abitati. I video ci mostrano molto bene come, ad esempio, nella provincia di Riyad e a Taifi in quella de La Mecca, si sono creati veri e propri fiumi d’acqua nelle strade o si sono registrati grossi allagamenti capaci di causare danni ingenti. Ad essi si aggiunge la grandine talmente fitta e con chicchi grandi come noci che hanno peggiorato la situazione.

🇸🇦 SE REGISTRAN INUNDACIONES EN ARABIA SAUDITA



🟢 Desde el fin semana pasado hasta el día de hoy se han registrado extremas lluvias que han causado inundaciones en el sur de #ArabiaSaudita.



✅Se reporta que la fuerte corriente de agua ha arrastrado automóviles. pic.twitter.com/P5Hq8zAwdu — 𝗧𝗵𝗲 𝗠e𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗣𝗼𝘀𝘁 (@MexicoPost) April 2, 2024

La conta dei danni

I danni causati dalle inondazioni sono ancora da quantificare. Si sottolinea già la possibilità che le cifre calcolate siano ingenti. Grandine e pioggia battente hanno causato seri danni alle coltivazioni, ma anche alla viabilità e agli edifici. Numerose case sono state spazzate via dall'acqua che con la sua forza ha travolto tutto ciò che incontrava nel suo cammino.