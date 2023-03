Maltempo, grandine record a Reggio Calabria e Lecce: danni ingenti alle coltivazioni

Foto di Melina Laganà da Facebook

A causa del maltempo una forte grandinata ha colpito negli ultimi giorni soprattutto le città di Reggio Calabria e Lecce. Cosa è successo? La fortissima grandinata, con chicchi grandi come uova, ha causato numerosi e ingenti danni, soprattutto alle coltivazioni. Problemi anche alla viabilità in entrambe le città. Ecco tutte le ultime news in merito.

Maltempo a Reggio Calabria e Legge: danni causati dalla grandine

Incredibile grandinata a Reggio Calabria. Il maltempo ha colpito notevolmente la città e i chicchi di grandine erano grandi più di un uovo. La zona più colpita? Quella grecanica della provincia reggina, tra Melito di Porto Salvo, Palizzi e Ferruzzano. A Reggio città, invece, c’era il sole con temperatura di +19°C. I danni maggiori sono stati registrati nel settore agricolo. Problemi poi anche alla viabilità.

Grandinata a Lecce: chicchi grossi e insidiosi

Grandine anche a Lecce dove, a causa anche di un fortissimo temporale e della pioggia battente le vie più strette della città si sono colmate di acqua, trasformandosi in fiumi in piena. Numerosi gli automobilisti bloccati in auto che hanno dovuto chiamare i soccorsi. A cedere sono stati infine vecchi alberi appesantiti, rami di tronchi più giovani, ma anche alcuni cartelli stradali e vari calcinacci dagli edifici. Il fenomeno è durato all'incirca mezz'ora e ha colpito in particolare il quartiere Leuca e il contiguo rione Castromediano di Cavallino.