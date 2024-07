Maltempo, grandinata imbianca il Piemonte

Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore il Piemonte con piogge e grandinate talmente abbondanti da "imbiancare" le strade di diverse cittadine. La situazione.

Neve in Piemonte in piena estate? No è la grandine!

Maltempo in Piemonte, in particolare nella zona meridionale, colpita nelle ultime ore da una intensa ondata di maltempo con grandinate fino a 2-3 cm che hanno visto le strade ricoprirsi di una manto bianco come neve. Non solo, nubifragi e forti raffiche di vento per la formazione di una supercella creatasi all’altezza di Villafranca/Villanova, nell’Astigiano, per poi spostarsi verso l’Alessandrino. Se nella provincia di Asti la grandine è stata copiosa con chicchi davvero grandi e degni di noti, la situazione è stata ancora più complicata nell'Alessandrino dove si sono registrati degli accumuli importanti.

Nelle zone di Felizzano e Quattordio, infatti, la grandine è stata talmente abbondante da accumularsi come se fosse neve a tal punto da richiedere l'intervento di mezzi meccanici.

Danni e disagi in Piemonte per il maltempo: la situazione

Danni e disagi in diversi centri cittadini del Piemonte, ma anche alla viabilità sulla A21 tra la zona Felizzano e Alessandria est, mentre code di chilometri si sono formate al bivio A26 e Asti est in direzione Torino. Tantissime le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco impegnati soprattutto nelle zona di Alessandria dove si sono registrati allagamenti in diversi sottopassaggi.

Maxi grandinata sulla provincia di #Alessandria a #Quattordio ruspe in azione . pic.twitter.com/Vw2IdzOFtC — Nicola Leone (@L82069341Leone) July 8, 2024

Anche la città di Torino è stata colpita da un fortissimo temporale che ha allagato il centro cittadini e fatto saltare diversi tombini. Infine a Borgo Ticino, comune italiano della provincia di Novara in Piemonte, le forti piogge hanno allagato il sottopasso stradale chiuso alla circolazione. Dati alla mano sono caduti: 35mm ad Asti, 29mm ad Alessandria, 18mm a Masio.